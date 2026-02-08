PSG - Marseille, LIVE pe VOYO de la 21:45. Un nou episod din Le Classique

PSG și Marseille vor fi din nou față în față, la doar o lună după confruntarea din Supercupa Franței. În partida disputată în Kuweit, pe 7 ianuarie, parizienii s-au impus la loviturile de departajare, după ce în timpul regulamentar a fost 2-2, cu un gol egalizator reușit de Goncalo Ramos în minutul 90+5.

PSG are șase victorii consecutive, iar cu un triumf în Le Classique ar devansa Lens și ar reveni pe prima poziție din Ligue 1. De partea cealaltă, Marseille se află pe 4, cu 39 de puncte.

Khvicha Kvaratskhelia va reveni în lotul lui PSG după accidentarea suferită în partida cu Newcastle, din Liga Campionilor, însă Luis Enrique nu se va putea baza pe Achraf Hakimi (suspendat) și Fabian Ruiz (accidentat).

În ziua meciului, RMC Sport a scris că Roberto De Zerbi ar putea schimba portarul, nemulțumit de forma traversată de Geronimo Rulli. În locul argentinianului ar putea apărea olandezul Jeffrey de Lange, care a strâns doar 8 meciuri în poarta lui OM într-un sezon și jumătate.

PSG - Marseille | Echipele probabile

PSG: Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Mayulu - Doue, Dembele, Barcola

Marseille: De Lange - Weah, Balerdi, Medina, Emerson - Nwaneri, Hojbjerg, Timber, Paixao - Greenwood, Gouiri

Programul de duminică din Ligue 1, LIVE pe VOYO