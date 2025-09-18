Real Madrid a făcut apel, susținând că în apropierea fazei se afla și Eder Militao, astfel că Huijsen nu a oprit o situație clară de gol. Comisia de Apel din cadrul Federației Spaniole de Fotbal a respins un prim apel.

Dean Huijsen, revoltat de decizia Comisiilor

Comisia Tehnică a Arbitrilor din Spania le-a dat dreptate madrilenilor și a admis că Dean Huijsen ar fi trebuit să fie sancționat doar cu cartonaș galben. Din acest motiv, cei de la Real Madrid sperau ca suspendarea lui Huijsen să fie revocată la al doilea apel, iar internaționalul spaniol să fie disponibil pentru jocul cu Espanyol.

Totuși nu a fost cazul, iar Comisia de Apel a respins și al doilea apel formulat de madrileni, ceea ce înseamnă că Huijsen nu va putea juca împotriva lui Espanyol.

Fotbalistul s-a arătat revoltat de decizia ”federalilor” spanioli. Într-o postare pe Instagram, Dean Huijsen a scris: ”Se admite greșeala, dar voi continua să fiu sancționat. O imagine bună pentru fotbalul spaniol”.

