PAOK Salonic a încheiat la egalitate, duminică seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Aris Salonic, în etapa a 20-a din Super League.

Elevii lui Răzvan Lucescu au dominat partida de pe stadionul Kleanthis Vikelides, iar în prima repriză au avut două mari şanse de gol, nefinalizate. Alb-negrii au controlat partida şi în repriza secundă, însă ocaziile mari de gol au lipsit. Potrivit news.ro, jucătorul meciului a fost desemnat portarul lui Aris, Giorgos Athanasiadis, iar Aris – PAOK s-a terminat 0-0.

PAOK este a treia în clasament, cu 45 de puncte, la trei lungimi de liderul AEK Atena. Aris ocupă poziţia a şasea, cu 26 de puncte.