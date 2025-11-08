Ivan Zamorano, fostul jucător al lui Real Madrid, a fost întrebat de jurnalistul spaniol Josep Pederol ce fotbalist al Barcelonei ar transfera de la gruparea catalană la Real Madrid.

Ivan Zamorano: ”Pe Lamine nu l-aș transfera la Real Madrid!”

Deși Lamine Yamal este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai momentului, Zamorano a surprins cu răspunsul său.

Chileanul a spus că nu l-ar transfera pe fotbalistul de 18 ani, deoarece Yamal nu are ”clasa și cultura” pentru a îmbrăca tricoul ”blanco”. În schimb, Zamorano a spus că l-ar transfera fără să stea pe gânduri pe Pedri.

”Pe Lamine nu l-aș transfera la Real Madrid. Este un jucător excepțional, dar nu reprezintă esența a ceea ce înseamnă un fotbalist al lui Real Madrid. Eu l-aș transfera pe Pedri, este un fenomen și o face fără să vorbească.

Este modest, vorbește doar cât trebuie, iar asta este esența. Lamine Yamal nu are nici sufletul, nici esența Madridului. La Barcelona, da, aici, nu. Este o altă poveste, un club complet diferit. Real Madrid este o echipă de clasă și cultură. Jucătorii trebuie să reprezinte aceste valori”, a spus Ivan Zamorano, conform Mundo Deportivo.

