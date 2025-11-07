Potrivit Mundo Deportivo, oficialii clubului discută despre o posibilă schimbare a modului de organizare. Astfel, Real Madrid ar putea deveni o entitate comercială, asemenea celorlalte cluburi din La Liga.

Real Madrid ar putea intra într-o nouă eră



În prezent, doar patru echipe din Spania sunt deținute de suporteri: Real Madrid, FC Barcelona, Osasuna și Athletic Bilbao.



Totuși, conducerea "albilor" și-ar dori să modifice structura clubului. "Socios" ar putea păstra 51% din acțiuni, iar restul de 49% ar urma să fie scoase la vânzare.



Asta deși, de doi ani, Real Madrid generează venituri de peste un miliard de euro pe an. Este singurul club din lume care a depășit această bornă.



Conform sursei citate, președintele Florentino Perez ar vrea să organizeze un referendum în rândul "socios". Fanii vor decide dacă Real Madrid ar trebui sau nu să își schimbe forma de organizare. Dacă aceștia nu vor fi de acord, planul nu va putea fi pus în aplicare.



La finalul lunii noiembrie este programată o adunare generală a suporterilor, unde subiectul ar putea fi discutat oficial.

