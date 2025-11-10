Rațiu l-a ”anihilat” încă o dată pe Vinicius, iar evoluția fundașului lateral român a fost aplaudată în presa din Spania.
Alessandro Caparco: ”Rațiu e printre cei mai buni fundași din lume!”
Alessandro Caparco a văzut prestația internaționalului român din meciul cu Real Madrid și a subliniat că, în opinia sa, Rațiu este unul dintre cei mai buni fundași laterali din acest moment.
Fostul portar Italian din Liga 1 este convins că la calitățile pe care le arată la fiecare meci, Rațiu ar putea face față la orice nivel.
”Top, fantastic, incredibil! Cred că Rațiu e printre cei mai buni fundași din lume în momentul ăsta. Top, incredibil! A început meciul cu o mică greșeală. E cel mai rapid fundaș din La Liga. Rațiu s-ar descurca oriunde, are tot ce are nevoie, nu îi lipsește nimic”, a spus Caparco la Iamsport Live.
- 12 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt.
Rațiu e cerut la Barcelona după prestația din meciul cu Real Madrid
Performanța internaționalului român nu a trecut neobservată, mai ales în rândul suporterilor Barcelonei. Aceștia au reînceput imediat campania pe rețelele de socializare pentru aducerea lui Rațiu pe Camp Nou.
Numele lui Rațiu a fost oricum pe lista catalanilor și în vara trecută. Conducerea clubului, în frunte cu directorul sportiv Deco, căuta un jucător cu profilul său pentru a-i face concurență lui Jules Kounde.