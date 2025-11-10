Rațiu l-a ”anihilat” încă o dată pe Vinicius, iar evoluția fundașului lateral român a fost aplaudată în presa din Spania.

Alessandro Caparco: ”Rațiu e printre cei mai buni fundași din lume!”

Alessandro Caparco a văzut prestația internaționalului român din meciul cu Real Madrid și a subliniat că, în opinia sa, Rațiu este unul dintre cei mai buni fundași laterali din acest moment.

Fostul portar Italian din Liga 1 este convins că la calitățile pe care le arată la fiecare meci, Rațiu ar putea face față la orice nivel.

”Top, fantastic, incredibil! Cred că Rațiu e printre cei mai buni fundași din lume în momentul ăsta. Top, incredibil! A început meciul cu o mică greșeală. E cel mai rapid fundaș din La Liga. Rațiu s-ar descurca oriunde, are tot ce are nevoie, nu îi lipsește nimic”, a spus Caparco la Iamsport Live.

12 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt.

Rațiu e cerut la Barcelona după prestația din meciul cu Real Madrid

Performanța internaționalului român nu a trecut neobservată, mai ales în rândul suporterilor Barcelonei. Aceștia au reînceput imediat campania pe rețelele de socializare pentru aducerea lui Rațiu pe Camp Nou.



Numele lui Rațiu a fost oricum pe lista catalanilor și în vara trecută. Conducerea clubului, în frunte cu directorul sportiv Deco, căuta un jucător cu profilul său pentru a-i face concurență lui Jules Kounde.

