Florentino Perez analizează posibilitatea de a schimba radical forma de organizare a clubului, iar în discuție se află inclusiv vânzarea unui pachet de acțiuni din capitalul clubului. Practic, Real Madrid ar putea deveni pentru prima dată în istorie o entitate cu acționariat privat.



În prezent, Real Madrid este un club susținut de „socios”, membri cotizanți ai clubului, care votează conducerea și direcția strategică. Este un model din ce în ce mai rar întâlnit în fotbal, păstrat doar de câteva cluburi mari din Spania, precum Barcelona sau Athletic Bilbao.



Cum ar arăta noua structură a clubului



Planul inițial al lui Florentino Perez era transformarea clubului într-o societate anonimă sportivă, structură în care Fundația Real Madrid ar fi păstrat 51% dintre acțiuni, iar restul de 49% ar fi rămas în posesia membrilor.

Noua Lege a Sportului din Spania schimbă însă regulile: dacă Real Madrid face acest pas, clubul intră automat în regim comercial, exact ca o companie.



Aici a apărut disputa internă. Potrivit Mundo Deportivo, avocatul Jose Luis „Chitin” del Valle, unul dintre cei mai vechi și loiali consilieri ai lui Perez, i-a recomandat președintelui să renunțe la acest plan.



Argumentul principal este identitatea clubului. Dacă Real Madrid devine companie, cultura „socios”-ilor și controlul lor asupra clubului pot fi pierdute în timp. Practic, Real riscă să devină un brand controlat de investitori, nu un club deținut de suporteri.



Când va fi luată decizia finală



Pe de altă parte, există și un curent care împinge spre modernizare. Perez și câțiva consilieri consideră că, pentru a concura cu fondurile arabe și americane care au intrat în fotbal, Real are nevoie de capital suplimentar și de o structură financiară flexibilă.



Decizia finală va fi luată de fani. În 22 noiembrie, în Adunarea Generală, Perez va prezenta oficial propunerea și va cere referendum. Dacă socios votează „DA”, Real Madrid intră într-o nouă eră. Dacă votează „NU”, modelul tradițional continuă.

