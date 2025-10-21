Fundașul austriac David Alaba s-a accidentat din nou și va rata „El Clasico” de duminică, programat pe „Santiago Bernabeu”.



Alaba, 33 de ani, a fost înlocuit la pauză în victoria cu Getafe, după ce a acuzat dureri la gamba dreaptă. Investigațiile medicale au confirmat o întindere severă, iar perioada de indisponibilitate este estimată la cel puțin o săptămână. Astfel, fundașul va lipsi și de la meciul cu Juventus din Champions League.



Real Madrid, lovită înainte de „El Clasico”! Un superstar, OUT



Este o nouă lovitură pentru Xabi Alonso, care se confruntă cu o listă tot mai lungă de absenți în apărare. Antonio Rudiger este accidentat de la finalul lui septembrie, Dean Huijsen s-a retras din lotul Spaniei cu o problemă similară, iar Dani Carvajal și Trent Alexander-Arnold nu au fost încă recuperați complet.



„Alaba nu are o ruptură, dar simțea că i se înțepenește gamba. Vom vedea mâine rezultatele exacte”, a spus Xabi Alonso după meciul cu Getafe.



Problemele fizice îl urmăresc constant pe fostul jucător al lui Bayern. De la transferul său la Madrid, în vara lui 2021, Alaba a lipsit des din cauza accidentărilor musculare și a unei rupturi de ligamente suferite în decembrie 2023.



Presa spaniolă scrie că oficialii Realului iau în calcul o restructurare a liniei defensive în vară, iar Alaba ar putea fi printre cei sacrificați.



Contractul său expiră în iunie 2026. ”El Clasico” se joacă duminică, 26 octombrie, de la ora 17:15.

