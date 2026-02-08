După un start catastrofal de 2026, cu înfrângeri pe bandă în primele trei partide, FCSB a revenit pe drumul cel bun. Fix când a ajuns cu cuțitul la os!

Amenințată cu ratarea play-off-ului, pentru prima dată de când s-a schimbat sistemul competițional în 2015, campioana a început să lege victoriile în campionat. Duminică, a spulberat Oțelul, la Galați, scor 4-1, după cum Sport.ro a arătat aici.

La partida cu rivala directă la un loc de play-off a lipsit Siyabonga Ngezana. Pentru că acesta s-a accidentat, recent, după cum Sport.ro a anunțat aici. Și, conform spuselor patronului Gigi Becali, stoperul sud-african nu va reveni prea curând pe teren.

„Așa e. Este o problemă de o lună sau de două luni. Dacă se operează... Trei săptămâni sau două luni (n.r. – perioada în care poate lipsi de pe teren). Depinde ce alege el. Dacă se operează sau nu. E proastă vestea, normal“, a spus Becali la Prima Sport.