Florentino Perez și echipa sa vor să întărească serios apărarea, mai ales că David Alaba și Antonio Rudiger ar putea părăsi clubul după terminarea contractelor, în 2026.



Ce plan au „galacticii“ pentru iarnă



Primul pas a fost deja făcut. Madrilenii l-au transferat pe Dean Huijsen, fundaș considerat un mare pariu pentru viitor. Dar prioritatea lui Xabi Alonso este aducerea unui fundaș central cu experiență.



Ținta principală este Ibrahima Konate, de la Liverpool. Francezul ar putea veni gratis, la finalul contractului, iar negocierile avansează bine, potrivit MARCA. Pe listă se află și William Saliba, de la Arsenal, dar englezii i-au oferit deja o prelungire pe cinci ani și nu vor să-l lase ușor să plece.



Real Madrid se bazează și pe academie



Pe lângă aceste nume sonore, Real Madrid ia în calcul și promovarea unor tineri din propria academie. Diego Aguado și Joan Martinez, ambii de 18 ani, sunt urmăriți atent de staff-ul tehnic.



Aguado a debutat deja la prima echipă în Copa del Rey și a refuzat o ofertă de 10 milioane de euro din Germania, în timp ce Martinez impresionează prin constanță, chiar dacă a avut unele probleme medicale.



Promovarea lor ar fi o soluție gratuită, dar Real Madrid știe că experiența contează, iar marile transferuri sunt încă prioritatea numărul unu.

