Gigi Becali a intrat în direct, după partida Oțelul Galați - FCSB 1-4, și a anunțat jucătorii care nu vor intra pe teren la meciul Universitatea Craiova - FCSB din grupele Cupei României. Duelul este programat joi, pe 12 februarie, și este următorul joc al campioanei en-titre.
Gigi Becali, anunț important despre Universitatea Craiova - FCSB
Patronul campioanei en-titre a transmis că la duelul din ultima etapă a grupelor Cupei României, împotriva oltenilor, îi va menaja pe Risto Radunovic, Valentin Crețu, Daniel Bîrligea și posibil unul dintre Florin Tănase și Darius Olaru.
Pentru Becali contează mai mult confruntarea din campionat, tot contra Universității Craiova, tot în deplasare, de pe 15 februarie.
Mesajul transmis de Gigi Becali
„Vreau să câștigăm și Cupa, că e important. Cea mai bună formulă va fi pentru meciul de campionat. Radunovic nu va juca în Cupă, nici Crețu. La fel, ori Olaru, ori Tănase! Mă interesează Cupa, dar mai mult campionatul.
Bîrligea, de exemplu, nu va juca în Cupă. Dacă nu vizam titlul, mai bine rămâneam în play-out și jucam baraj cu locul trei. Vreau să facem eventul”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la Digi Sport.
FCSB, victorie spectaculoasă cu Oțelul Galați
FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Superligă.
FCSB se află pe locul 8, cu 40 de puncte, la doar două puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de „U” Cluj. Oţelul e a zecea, cu 37 de puncte.
- Oțelul: Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Manuel Lopes, Conrado – Bruno Paz (Patrick 57'), Joao Lameira, Pedro Nuno (A. Ciobanu 19') - Bană, Debeljuh (Kazu 75'), Andrezinho (Chira 57'). Antrenor: Laszlo Balint
- FCSB: M. Popa – Pantea (V. Creţu 46'), Andre Duarte, Dawa, Radunovic - Lixandru, Baba Alhassan (Joao Paulo 46') – Miculescu (Mamadou Thiam 82'), F. Tănase (Octavian Popescu 87'), Olaru (M. Toma 87') – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous
- Cartonaşe galbene: Zhelev 73', Kazu 90+2' / Baba Alhassan 45+4', Andre Duarte 61'
- Cartonaş roşu: Diego Zivulic (Oţelul Galaţi) min. 54
- Arbitri: Marcel Bîrsan - Mircea Grigoriu, Cosmin Vatamanu
- Arbitri VAR: Iulian Dima - Sebastian Gheorghe