Gigi Becali a intrat în direct, după partida Oțelul Galați - FCSB 1-4, și a anunțat jucătorii care nu vor intra pe teren la meciul Universitatea Craiova - FCSB din grupele Cupei României. Duelul este programat joi, pe 12 februarie, și este următorul joc al campioanei en-titre.

Gigi Becali, anunț important despre Universitatea Craiova - FCSB

Patronul campioanei en-titre a transmis că la duelul din ultima etapă a grupelor Cupei României, împotriva oltenilor, îi va menaja pe Risto Radunovic, Valentin Crețu, Daniel Bîrligea și posibil unul dintre Florin Tănase și Darius Olaru.

Pentru Becali contează mai mult confruntarea din campionat, tot contra Universității Craiova, tot în deplasare, de pe 15 februarie.

Mesajul transmis de Gigi Becali

„Vreau să câștigăm și Cupa, că e important. Cea mai bună formulă va fi pentru meciul de campionat. Radunovic nu va juca în Cupă, nici Crețu. La fel, ori Olaru, ori Tănase! Mă interesează Cupa, dar mai mult campionatul.

Bîrligea, de exemplu, nu va juca în Cupă. Dacă nu vizam titlul, mai bine rămâneam în play-out și jucam baraj cu locul trei. Vreau să facem eventul”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la Digi Sport.

FCSB, victorie spectaculoasă cu Oțelul Galați

FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Superligă.

FCSB se află pe locul 8, cu 40 de puncte, la doar două puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de „U” Cluj. Oţelul e a zecea, cu 37 de puncte.