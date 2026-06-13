Atunci vs. Acum! Poză de colecție de acum 8 ani, cu Julian Alvarez și Lionel Messi, eroii Argentinei la Mondialul din Qatar

Julian Alvarez (26 de ani) a reprezentat una dintre cele mai importante ținte pentru Real Madrid în perioada de transferuri de vară.

Real Madrid, decizie definitivă față de transferul lui Julian Alvarez

Conducerea „Los Blancos” s-a hotărât însă să renunțe la orice fel de intenție de a-l achiziționa pe argentinian, după cum notează RMC Sport.

Real Madrid a oferit 150 de milioane de euro pentru serviciile lui Julian Alvarez, doar că Atletico Madrid a refuzat oferta și a ieșit și cu un comunicat dur în spațiul media, în care a ironizat rivala de pe „Bernabeu”, dar a lansat și acuzații (VEZI AICI).

Barcelona s-a reorientat după ce Atletico a refuzat 150.000.000 de € pentru Alvarez

Nu doar Real Madrid l-a vrut pe Julian Alvarez, ci și FC Barcelona, care îl vedea pe argentinian drept înlocuitorul ideal pentru Robert Lewandowski. Atacantul polonez a plecat, la finalul stagiunii recent încheiate, după patru ani petrecuți la gruparea catalană.

Pretențiile financiare pe care Atletico Madrid le-ar putea avea pentru transferul lui Julian Alvarez sunt însă prea mari pentru Barcelona, motiv pentru care catalanii și-au îndreptat atenția către un alt vârf: Joao Pedro de la Chelsea, cu care s-ar fi înțeles.

Cifrele lui Julian Alvarez