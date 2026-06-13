Julian Alvarez (26 de ani) a reprezentat una dintre cele mai importante ținte pentru Real Madrid în perioada de transferuri de vară.
Real Madrid, decizie definitivă față de transferul lui Julian Alvarez
Conducerea „Los Blancos” s-a hotărât însă să renunțe la orice fel de intenție de a-l achiziționa pe argentinian, după cum notează RMC Sport.
Real Madrid a oferit 150 de milioane de euro pentru serviciile lui Julian Alvarez, doar că Atletico Madrid a refuzat oferta și a ieșit și cu un comunicat dur în spațiul media, în care a ironizat rivala de pe „Bernabeu”, dar a lansat și acuzații (VEZI AICI).
Barcelona s-a reorientat după ce Atletico a refuzat 150.000.000 de € pentru Alvarez
Nu doar Real Madrid l-a vrut pe Julian Alvarez, ci și FC Barcelona, care îl vedea pe argentinian drept înlocuitorul ideal pentru Robert Lewandowski. Atacantul polonez a plecat, la finalul stagiunii recent încheiate, după patru ani petrecuți la gruparea catalană.
Pretențiile financiare pe care Atletico Madrid le-ar putea avea pentru transferul lui Julian Alvarez sunt însă prea mari pentru Barcelona, motiv pentru care catalanii și-au îndreptat atenția către un alt vârf: Joao Pedro de la Chelsea, cu care s-ar fi înțeles.
Cifrele lui Julian Alvarez
- River Plate: 122 de meciuri jucate, 54 de goluri înscrise, 31 de pase decisive
- Atletico Madrid: 106 meciuri jucate, 49 de goluri înscrise, 17 pase decisive
- Manchester City: 103 meciuri jucate, 36 de goluri înscrise, 19 pase decisive