El este fundașul dorit de Dan Șucu! Vine din Portugalia

El este fundașul dorit de Dan Șucu! Vine din Portugalia Serie A
SPORT.RO
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Genoa continuă campania de întărire a lotului înaintea noului sezon din Serie A.

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Brayan MedinGenoadan sucu
Din articol

Clubul patronat de Dan Șucu analizează mai multe variante în defensivă, după ce în sezonul trecut a avut emoții în lupta pentru evitarea retrogradării.

Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, principala țintă a „Grifonului” este Brayan Medina (23 de ani), fundașul central columbian legitimat la Tondela, formație care evoluează în liga secundă portugheză.

Genoa a început deja negocierile

Conform sursei citate, oficialii clubului din Genova au inițiat primele contacte pentru transferul lui Medina, fotbalist apreciat pentru forța fizică și calitățile defensive.

Totuși, mutarea nu este încă sigură. Brayan Medina ocupă un loc destinat jucătorilor din afara Uniunii Europene, iar conducerea clubului analizează atent dacă merită să utilizeze unul dintre aceste locuri pentru fundașul columbian.

În sezonul trecut, fundașul columbian a fost unul dintre oamenii de bază ai formației lusitane, bifând 25 de meciuri în Liga Portugal 2 și oferind o pasă decisivă. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Atletico Huila și Fortaleza CEIF.

Genoa a încheiat ediția trecută din Serie A pe locul 16, cu 41 de puncte, doar trei peste Lecce, prima echipă aflată deasupra liniei retrogradării. Cremonese, Verona și Pisa au fost formațiile care au părăsit primul eșalon italian.

Până la startul noului sezon, Genoa mai are programate trei partide amicale, împotriva lui Leicester, Bournemouth și Deportivo. Debutul oficial în Serie A este programat pe 22 august, de la ora 21:45.

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