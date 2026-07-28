Dortmund va plăti 33 de milioane de euro pentru Karetsas

Kostas Karetsas va semna cu Borussia Dortmund, deși a mai fost dorit de Chelsea, Arsenal, Liverpool și PSG. Vicecampioana din Bundesliga va plăti 33 de milioane de euro plus bonusuri de performanță, iar echipa belgiană va mai primi 10% dintr-un viitor transfer. Datorită calităților sale tehnice a fost supranumit "Messi al Greciei".

El al patrulea transfer al verii pentru Dortmund, care i-a mai adus pe Joane Gadou (RB Salszburg / 19.5 mil. euro / 19 ani), Kaua Prates (Cruzeiro / 7 mil. euro / 18 ani) și Justin Lerma (Independiente del Valle / 4 mil. euro / 18 ani) și i-a mai promovat de la echipa secundă pe Samuele Inacio (18 ani), Mathis Albert (17 ani) și Mussa Kaba (17 ani).

Clubul din Limburg este cunosut pentru academia sa prestigioasă, care i-a format pe Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Yannick Carrasco, Jelle Vossen, Dennis Praet, Steven Defour, Christian Benteke, Divock Origi, Timothy Castagne, Bryan Heynen, Igor de Camargo sau Leandro Trossard.

Este născut în Belgia din părinți greci

Konstantinos Karetsas (18 ani / 171 cm) este născut la Genk din părinți greci și s-a format la academiile lui Genk și Anderlecht. La nivel de seniori a jucat pentru Jong Genk (2023-2024) și KRC Genk (2024-2026), pentru ultima bifând 92 de partide și 6 reușite, în trei sezoane.

A evoluat pentru naționalele de juniori ale Belgiei (U15, U16, U17, U21), dar a ales să evolueze pentru seniorii Greciei, decizia fiind aprobată de FIFA, în martie 2025. În tricoul "Galanolefki" a strâns deja 10 selecții și 3 goluri. Este jucător de picior stâng, poate evolua ca mijlocaș ofensiv sau extremă dreapta și este cotat la 35 de milioane de euro.

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