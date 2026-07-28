După o jumătate de an în care a bifat 20 de prezențe în tricoul alb-negru, apărătorul în vârstă de 22 de ani părăsește fotbalul românesc. Mutarea sa în liga a doua engleză reprezintă o afacere profitabilă pentru clubul ardelean, care l-a cumpărat cu doar 125.000 de euro și l-a vândut pentru 3 milioane de euro.
Ce le-a transmis „Tancul” fanilor de la U Cluj după transferul de milioane în Anglia
Fundașul Andrei Coubiș s-a despărțit de Universitatea Cluj și a semnat în Championship, cu Lincoln City, iar la final a ținut să le transmită un mesaj fanilor.
Mesajul lui Andrei Coubiș
Fundașul central Andrei Coubiș și-a luat la revedere de la fanii care i-au fost alături în ultimele luni, exprimându-și recunoștința față de devotamentul acestora.
„A venit momentul să îmi iau rămas-bun de la U Cluj. Vreau să mulţumesc clubului, staff-ului, colegilor mei şi, mai ales, suporterilor, care m-au susţinut şi m-au făcut să mă simt ca acasă din prima zi. A fost o experienţă importantă, pe care o voi purta mereu în suflet. Vă doresc tuturor mult succes în viitor şi voi continua să susţin U Cluj cu drag. Haide U! Tancul vostru”, a scris jucătorul pe rețeaua de socializare.
Traseul lui Coubiș la Cluj a fost unul rapid. Ajuns sub formă de împrumut de la Sampdoria în luna ianuarie a acestui an, fotbalistul a fost achiziționat definitiv pentru 125.000 de euro.
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