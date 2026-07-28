Ce le-a transmis „Tancul” fanilor de la U Cluj după transferul de milioane în Anglia

După o jumătate de an în care a bifat 20 de prezențe în tricoul alb-negru, apărătorul în vârstă de 22 de ani părăsește fotbalul românesc. Mutarea sa în liga a doua engleză reprezintă o afacere profitabilă pentru clubul ardelean, care l-a cumpărat cu doar 125.000 de euro și l-a vândut pentru 3 milioane de euro .

Mesajul lui Andrei Coubiș

Fundașul central Andrei Coubiș și-a luat la revedere de la fanii care i-au fost alături în ultimele luni, exprimându-și recunoștința față de devotamentul acestora.

„A venit momentul să îmi iau rămas-bun de la U Cluj. Vreau să mulţumesc clubului, staff-ului, colegilor mei şi, mai ales, suporterilor, care m-au susţinut şi m-au făcut să mă simt ca acasă din prima zi. A fost o experienţă importantă, pe care o voi purta mereu în suflet. Vă doresc tuturor mult succes în viitor şi voi continua să susţin U Cluj cu drag. Haide U! Tancul vostru”, a scris jucătorul pe rețeaua de socializare.

Traseul lui Coubiș la Cluj a fost unul rapid. Ajuns sub formă de împrumut de la Sampdoria în luna ianuarie a acestui an, fotbalistul a fost achiziționat definitiv pentru 125.000 de euro.