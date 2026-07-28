OFICIAL Roberto Mancini, selecţioner al Italiei pentru a doua oară

Roberto Mancini, selecţioner al Italiei pentru a doua oară Fotbal extern
SPORT.RO
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Roberto Mancini a fost numit selecţioner al Italiei pentru a doua oară – la doar o zi după ce Andrea Pirlo s-a retras din cursa pentru acest post, iar directorul tehnic Paolo Maldini şi-a dat demisia.

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Gennaro Gattuso a părăsit funcţia de selecţioner al Italiei în aprilie, după ce "Azzurri" nu au reuşit să se califice la a treia Cupă Mondială consecutivă.

Pirlo părea să fie favoritul pentru preluarea postului, dar luni s-a retras în urma controverselor privind legăturile sale cu o companie rusă de pariuri.

"Am considerat că cea mai potrivită persoană pentru funcţia de antrenor principal era Roberto Mancini", a declarat preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Giovanni Malago.

Claudio Ranieri, care a condus Leicester City la titlul de campioană a Premier League în sezonul 2015-2016, îl va înlocui pe Maldini în funcţia de director tehnic.

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Mancini, pentru a doua oară pe banca Italiei

Mancini, în vârstă de 61 de ani, a antrenat anterior naţionala Italiei între 2018 şi 2023 şi a câştigat Euro 2020, învingând Anglia în finala de la Wembley.

El a condus echipa Azzurri la o serie de 37 de meciuri fără înfrângere, un record mondial, dar nu a reuşit să se califice la Cupa Mondială din 2022 - pierzând în faţa Macedoniei de Nord în baraj - şi şi-a dat demisia în august 2023, notează News.ro.

Un alt eşec în barajul pentru Cupa Mondială suferit de Italia la începutul acestui an a însemnat absenţa echipei de la turneul din această vară şi a marcat sfârşitul mandatului lui Gattuso, contractul său fiind reziliat în aprilie de comun acord.

În ciuda succeselor de pe marile scene, Italia nu a mai participat la o fază finală a Cupei Mondiale din 2014.

Selecţionerul echipei Under-21, Silvio Baldini, preluase funcţia cu titlu provizoriu după plecarea lui Gattuso.

Fostul mijlocaş al naţionalei Italiei şi al echipei Sampdoria, Mancini, a condus Manchester City către primul titlu de campioană a Premier League în 2012 şi a cunoscut succesul alături de Lazio şi Inter Milano, câştigând Coppa Italia cu ambele echipe şi trei titluri de campioană a Seriei A cu Inter.

De asemenea, a antrenat Galatasaray şi Zenit Sankt Petersburg înainte de a prelua conducerea naţionalei Italiei în 2018.

După ce a părăsit echipa "Azzurri", a avut o scurtă perioadă la naţionala Arabiei Saudite, înainte de a se alătura echipei Al Sadd din Qatar.

Deşi au câştigat Qatar Stars League, nu au reuşit să se califice în semifinale în AFC Champions League Elite şi au pierdut finala Cupei Qatarului. Mancini şi-a părăsit funcţia la Al Sadd în iunie.

Italia îşi începe campania din Liga Naţiunilor pe 25 septembrie, acasă, împotriva Belgiei, înainte de a se deplasa pentru a înfrunta Turcia trei zile mai târziu.

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