Primul jucător dorit de Jose Mourinho la Real Madrid: 80.000.000€

Portughezul revine pe ”Bernabeu”, acolo unde a mai antrenat în perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului.

Acum, Mourinho va avea o nouă misiune dificilă. La Real Madrid se pregătește o nouă reconstrucție după al doilea sezon la rând fără trofeu, motiv pentru care mai mulți jucători vor pleca.

Jose Mourinho vrea un jucător de la Sporting Lisabona

Unul dintre jucătorii pe care Mourinho ar vrea să-i aducă la Real Madrid este Morten Hjulmand (26 de ani), mijlocaș defensiv ce evoluează de trei ani pentru Sporting Lisabona. Danezul este dorit și de rivala Atletico Madrid, care a făcut deja o ofertă de 45 de milioane de euro.

În contractul mijlocașului danez cu Sporting Lisabona există și o clauză de reziliere în valoare de 80 de milioane de euro, pe care Real Madrid poate să o plătească pentru a le lua fața rivalelor interesate de transferul lui Hjulmand. Ar mai fi și alte echipe de top intrate în lupta pentru transfer, anunță Defensa Central.