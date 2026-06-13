Primul jucător dorit de Jose Mourinho la Real Madrid: 80.000.000€

Primul jucător dorit de Jose Mourinho la Real Madrid: 80.000.000€ La Liga
SPORT.RO
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Jose Mourinho (63 de ani) a fost prezentat oficial ca noul antrenor al lui Real Madrid, imediat după ce Florentino Perez a mai câștigat un ”mandat” de președinte.

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Jose MourinhoReal MadridSporting Lisabonatransfer real madridMorten Hjulmand
Din articol

Portughezul revine pe ”Bernabeu”, acolo unde a mai antrenat în perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului.

Acum, Mourinho va avea o nouă misiune dificilă. La Real Madrid se pregătește o nouă reconstrucție după al doilea sezon la rând fără trofeu, motiv pentru care mai mulți jucători vor pleca. 

Jose Mourinho vrea un jucător de la Sporting Lisabona

Unul dintre jucătorii pe care Mourinho ar vrea să-i aducă la Real Madrid este Morten Hjulmand (26 de ani), mijlocaș defensiv ce evoluează de trei ani pentru Sporting Lisabona. Danezul este dorit și de rivala Atletico Madrid, care a făcut deja o ofertă de 45 de milioane de euro.

În contractul mijlocașului danez cu Sporting Lisabona există și o clauză de reziliere în valoare de 80 de milioane de euro, pe care Real Madrid poate să o plătească pentru a le lua fața rivalelor interesate de transferul lui Hjulmand. Ar mai fi și alte echipe de top intrate în lupta pentru transfer, anunță Defensa Central.

Rămâne de văzut ce decizie vor lua șefii de pe ”Bernabeu” cu privire la jucătorul dorit de Mourinho, titular incontestabil la Sporting Lisabona în sezonul recent încheiat, cu 45 de apariții în toate competițiile.

Hjulmand este crescut de Copenhaga și a ajuns gratis în Austria în 2018, la Admira Wacker, iar după trei ani a prins primul transfer important al carierei, la Lecce.

Jose Mourinho și-a făcut deja planul la Real Madrid

Rodrygo, Eduardo Camavinga, Raul Asencio, Dani Ceballos, Fran Garcia și Franco Mastantuono sunt cei șase fotbaliști de la Real Madrid pe care Jose Mourinho îi consideră transferabili. 

Mourinho și-a făcut o astfel de listă, în contextul în care „Los Blancos” vor trebui să se despartă de anumiți jucători în vară pentru a obține fonduri pentru noi transferuri, notează publicația Sport, citată de Transfer News Live. 

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