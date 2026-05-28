După ce a rezolvat primul transfer la FC Barcelona (VEZI DETALII AICI), echipa pregătită de Hansi Flick caută să-și întărească lotul cu un alt jucător de top.

FC Barcelona face încă un transfer de cinci stele. Fotbalistul cotat la 90.000.000€ e gata să lase tot pentru catalani

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Barcelona e pregătită să trimită o ofertă pentru Julian Alvarez.

Cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate, argentinianul a refuzat prelungirea contractului cu Atletico Madrid și pare photărât să plece de pe ”Metropolitano”.

”Barcelona pregătește prima ofertă oficială pentru Julian Alvarez, care urmează să fie trimisă în curând și fără niciun jucător inclus în tranzacție.

Julian a informat-o pe Atletico faptul că vrea să plece, după ce a refuzat o nouă înțelegere în urmă cu câteva luni. După o întâlnire directă cu agentul și intermediarii, Barca va trimite o ofertă”, a scris Fabrizio Romano.