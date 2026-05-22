Mutarea surprinzătoare care se face imediat după ce Mourinho semnează cu Real Madrid

Portughezul Jose Mourinho are contract cu Benfica până în iulie 2027, dar cele două părți vor încheia colaborarea în curând. Ibericul a preluat echipa pe 18 septembrie 2025, când l-a înlocuit pe Bruno Lage, dar nu a reușit să îmbunătățească prea mult rezultatele.
Benfica îl vrea pe Marco Silva în locul lui Jose Mourinho
Pe lângă detaliile care apar în viitoarea colaborarea dintre Mourinho și Real Madrid, apar informații cu privire la numele antrenorului care poate prelua Benfica.
Potrivit presei din Portugalia, președintele Rui Costa ar dori să-l înlocuiască pe Mourinho cu Marco Silva, care va deveni liber de contract peste două luni, când i se termină contractul cu Fulham.
Silva le-a mai pregătit până acum pe Estoril, Sporting Lisabona, Olympiacos, Hull City, Watford, Everton și, acum, pe Fulham, la aceasta din urmă lucrând din 2021.
Cine este Marco Silva? Acum antrenează Fulham
În palmares are Taca de Portugal (2014-2015), Greece Super League (2015-2016), EFL Championship (2021-2022) și EFL Championship Manager of the Year (2021-2022).
Astfel, conducerea celor de la Benfica îl iau serios în calcul după ce Jose Mourinho va pleca la Real Madrid. La Fulham, Silva a condus 228 de meciuri, înregistrând 103 victorii, 42 de remize și 83 de înfrângeri.