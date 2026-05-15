Benfica nu renunță la Jose Mourinho! Ce se întâmplă cu Real Madrid

Real Madrid a avut un sezon dezamăgitor, iar șefii formației madrilene nu vor să mai continue cu Alvaro Arbeloa.

„Los Balncos” și-au îndreptat atenția către Jose Mourinho și sunt foarte aproape să îl convingă să semneze.

Ce a spus Jose Mourinho despre oferta lui Benfica

Antrenorul portughez mai are contract cu formația din Lisabona până în 2027, dar în contractul său există o clauză care îl lasă să plece în cazul în care se achită o sumă importantă de bani.

Jose Mourinho a fost întrebat despre oferta îmbunătățită din punct de vedere financiar pe care i-au făcut oficialii Benficăi.

Tehnicianul de 63 de a dezvăluit că săptămâna viitoare este extrem de importantă pentru viitorul său.

„Benfica mi-a trimis miercuri o nouă propunere de contract, dar am spus: 'nu acum'. Duminică vom vedea, iar săptămâna viitoare este importantă pentru viitorul meu”, a spus Jose Mourinho.