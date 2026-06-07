Minutul 47 - CSM București - Brest, scor 23-20.
Minutul 47 - Jaukovic, de la CSM București, a văzut cartonașul roșu!
Minutul 42 - CSM București - Brest, scor 21-17.
Minutul 37 - CSM București - Brest, scor 18-15.
Minutul 34 - CSM București conduce cu 17-15.
A început repriza a doua.
La pauză, CSM București conduce Brest cu 15-13.
Minutul 23 - CSM București conduce cu 12-9 în meciul cu Brest.
Minutul 18 - CSM București are 10-8 pe tabelă.
Minutul 14 - CSM București conduce cu 9-7.
Minutul 10 - Eliminare de 2 minute, dictată împotriva lui Pintea.
Minutul 10 - CSM București a început excelent și conduce cu 6-4.
A început meciul pentru bronzul din Champions League, sezonul 2025-2026.