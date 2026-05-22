Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului

Inter caută un nou portar după plecarea iminentă a lui Yann Sommer, iar clubul vrea un jucător cu experiență internațională, capabil să concureze pentru postul de titular.

Inter Milano îl vrea pe Kepa

Inițial, Inter a negociat pentru Guglielmo Vicario de la Tottenham, însă costurile transferului au blocat mutarea. În acest context, conducerea clubului s-a reorientat rapid.

Potrivit Gazzetta dello Sport, Kepa a devenit principala opțiune. Spaniolul este în prezent la Arsenal, unde a fost mai mult rezervă în spatele lui David Raya, dar rămâne un portar cu un CV impresionant și cu experiență la cel mai înalt nivel.