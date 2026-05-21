Jose Mourinho va trebui să găsească rapid o modalitate în care Real Madrid să funcționeze performant cu Kylian Mbappe și Vinicius Junior pe teren. Publicația spaniolă AS susține că aceasta este prima sarcină a lui Mourinho în calitate de antrenor principal al „Los Blancos”.

Jose Mourinho a primit prima sarcină la Real Madrid

Real Madrid a decis să nu se despartă în vară nici de Mbappe, nici de Vinicius. Mai mult decât atât, sursa citată precizează că negocierile dintre conducerea madrilenilor și brazilian pentru prelungirea contractului s-au îmbunătățit. „Los Blancos” speră să rezolve problema angajamentului lui Vinicius chiar înainte de Cupa Mondială.

„Pentru că posibilitatea ca oricare dintre ei (n.r.- Mbappe și Vinicius) să plece de la Real Madrid nu este nici pe departe luată în considerare în acest moment. Vini și Mbappe trebuie să fie pietrele de temelie ale următorului proiect, iar noul antrenor, care va fi în cele din urmă Mourinho, este conștient de acest lucru.

Mbappe a încheiat al doilea an din contractul său de cinci ani cu Real Madrid, din nou fără titluri, dar cu convingerea că este jucătorul potrivit pentru a conduce o echipă madrilenă care aspiră să câștige totul. Iar Vinicius este la doar un an distanță de sfârșitul contractului său, dar discuțiile dintre club și jucător s-au îmbunătățit în timp. Real Madrid este optimistă că se va ajunge la un acord înainte de Cupa Mondială, chiar dacă acesta nu este anunțat oficial, ci mai degrabă convenit de ambele părți.

Așadar, Mourinho știe deja că prima sa sarcină este să facă o echipă Real Madrid cu Mbappe și Vinicius să funcționeze și să fie competitivă. Nu doar în Europa, unde echipa a jucat bine și a fost foarte aproape de a ajunge în semifinale, ci mai ales în La Liga, unde a terminat clar în spatele Barcelonei atât sezonul trecut, cât și în acesta”, a notat AS.

Detaliile acordului dintre Mourinho și Real Madrid

Real Madrid vrea să înceapă de la zero, iar pentru a face acest lucru, Florentino Perez a decis că are nevoie de un antrenor cu experiență, capabil să țină sub control vestiarul. Așa a apărut numele lui Jose Mourinho, actualul antrenor de la Benfica Lisabona. Se pare că tehnicianul portughez s-a înțeles deja cu Real Madrid și urmează să semneze.

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit detaliile contractului pe care Jose Mourinho îl va semna cu Real Madrid în următoarele zile.

Se pare că antrenorul portughez va semna un contract valabil până în iunie 2029, însă va avea o opțiune de prelungire cu încă un an. Fabrizio Romano a precizat că cele două părți au bătut palma, iar acordul a fost aprobat atât de Jose Mourinho, cât și de echipa de avocați a lui Real Madrid.

În următoarele zile, Mourinho va ajunge la Madrid și va parafa înțelegerea cu clubul de pe Santiago Bernabeu.