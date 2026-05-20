Nume surpriză pentru banca lui CFR Cluj dacă Pancu pleacă la Rapid! Ioan Varga: ”Am vorbit cu el!”

Freiburg - Aston Villa, de la 22:00 pe Sport.ro. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League. Echipele de start

Mission Impossible? Ce „balauri” ar putea întâlni România în preliminariile EURO după noul sistem UEFA

Barcelona bifează un nou transfer stelar! Bernardo Silva va evolua pe Camp Nou! Cât va primi Manchester City

Manchester City i-a fixat prețul lui Bernardo Silva! Cât trebuie să plătească Barcelona pentru portughez

Oferta spectaculoasă refuzată de Manchester City pentru Bernardo Silva. Câți bani a oferit PSG pentru portughez

Bernardo Silva (31 de ani) își dorește să ajungă la Real Madrid din sezonul următor, după despărțirea de Manchester City, deși inițial Barcelona era echipa cu care își dorea să semneze.

Bernardo Silva vrea la Real Madrid

Schimbarea intenției mijlocașului ofensiv a fost dezvăluită de către jurnalistul Jose Felix Diaz, directorul editorial al ziarului AS.

Potrivit sursei citate, Real Madrid cunoaște deja interesul lui Silva de a ajunge pe Bernabeu, însă conducerea madrilenilor nu intenționează încă să îi facă o ofertă.

Silva, liber de contract din vară

Silva va fi liber de contract după Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Angajamentul său cu Manchester City expiră pe 30 iunie 2026, la finalul sezonului curent.

Căpitanul „cetățenilor” a fost ofertat de către Juventus Torino, unde probabil va ajunge dacă Real Madrid și Barcelona nu vor interveni.

Bernardo Silva își dorește neapărat să continue la cel mai înalt nivel. Prin urmare, mijlocașul ofensiv nu este dispus să accepte nicio eventuală ofertă din Statele Unite sau Arabia Saudită.

Un mijlocaș crucial de-a lungul anilor la City

Bernardo Silva s-a numărat printre cei mai importanți fotbaliști din angrenajul lui Pep Guardiola și își păstrează, inclusiv în sezonul curent, statutul de titular incontestabil la Manchester City.

Silva l-a ajutat pe Guardiola să câștige numeroase trofee, printre care șase Premier League și o Ligă a Campionilor (2023).

Bernardo Silva a adunat la Manchester City 459 de meciuri oficiale, în care a marcat 76 de goluri și a furnizat 77 de pase decisive. Dincolo de statistici, Silva s-a remarcat printr-o tehnică spectaculoasă și o viziune pe măsură.