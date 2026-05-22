Fotbalistul de 75.000.000 de €, în vizorul lui Real Madrid

Fotbalistul de 75.000.000 de €, în vizorul lui Real Madrid La Liga Starul de 130.000.000€ pe care-l vrea Real Madrid: când s-ar face transferul
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Galacticii sunt la finele unui sezon fără trofeu.

TAGS:
Real Madridvictor osimhenla ligaJose Mourinho
Din articol

Real Madrid încheie pe poziția secundă în clasamentul La Liga. Cu o etapă înainte de final, echipa de pe ”Santiago Bernabeu” are 83 de puncte, după ce a înregistrat 26 de victorii, cinci rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Fotbalistul de 75.000.000 de €, în vizorul lui Real Madrid

După ce se va termina sezonul, Real Madrid îl va înlocui pe antrenorul principal Alvaro Arbeloa cu Jose Mourinho, portughezul care ar mai fi avut contract cu Benfica până în 2027.

Mutarea ar fi bătută în cuie, astfel că presa spaniolă a dezvăluit deja și ce jucători și-ar dori Mourinho la Real Madrid. 

Unul dintre numele dorite de portughez pe ”Bernabeu” ar fi Victor Osimhen, potrivit El Chiringuito. Nigerianul este cotat la 75 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

  • Osimhen se află la Galatasaray din iulie 2025 și mai are contract cu formația turcă până în iunie 2029

Cifrele lui Victor Osimhen

Atacantul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Wolfsburg, Charleroi, Lille, Napoli și Galatasaray. În Germania, Osimhen a venit de la Ultimate Strieks FC Deba (Nigeria), unde și-a făcut junioratul.

  • Napoli: 133 meiciuri jucate, 76 goluri înscrise, 18 pase decisive
  • Galatasaray: 74 meciuri jucate, 59 goluri înscrise, 16 pase decisive
  • Lille: 38 meciuri jucate, 18 goluri înscrise, 6 pase decisive
  • Charleroi: 36 meciuri jucate, 20 goluri înscrise, 4 pase decisive
  • Wolfsburg: 16 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali îi dă replica unui rival din Superliga: „Când vorbiți cu el, întrebați-l înainte cât a băut”
Gigi Becali îi dă replica unui rival din Superliga: „Când vorbiți cu el, întrebați-l înainte cât a băut”
ULTIMELE STIRI
În afara lui Maguire, alte două nume uriașe sunt OUT din lotul Angliei pentru Mondial!
În afara lui Maguire, alte două nume uriașe sunt OUT din lotul Angliei pentru Mondial!
Opt echipe luptă pentru promovarea în Liga 2! Situația din play-off-ul Ligii 3 + cele 18 echipe retrogradate la „județeană”
Opt echipe luptă pentru promovarea în Liga 2! Situația din play-off-ul Ligii 3 + cele 18 echipe retrogradate la „județeană”
În această seară telespectatorii decid ultimii concurenți care ajung în Marea Finală Românii au talent!
În această seară telespectatorii decid ultimii concurenți care ajung în Marea Finală Românii au talent!
Sorana Cîrstea "s-a încărcat" în România înainte de Roland Garros, iar americanii o răsfață: mesajul venit de peste Ocean
Sorana Cîrstea "s-a încărcat" în România înainte de Roland Garros, iar americanii o răsfață: mesajul venit de peste Ocean
Aston Villa, transferuri fantastice după succesul istoric din Europa League! Unai Emery își face super echipă
Aston Villa, transferuri fantastice după succesul istoric din Europa League! Unai Emery își face super echipă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Încep pregătirile pentru cupele europene: două mutări la FCSB

Încep pregătirile pentru cupele europene: două mutări la FCSB

Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB

Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB

Neymar a fost obligat să accepte trei condiții pentru a prinde lotul Braziliei la Mondial

Neymar a fost obligat să accepte trei condiții pentru a prinde lotul Braziliei la Mondial

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial

Începe curățenia la FCSB! Opt jucători sunt OUT din vară, doi sub semnul întrebării

Începe curățenia la FCSB! Opt jucători sunt OUT din vară, doi sub semnul întrebării

Enzo Fernandez forțează transferul de 50.000.000 de euro! Radu Drăgușin, beneficiar indirect

Enzo Fernandez forțează transferul de 50.000.000 de euro! Radu Drăgușin, beneficiar indirect



Recomandarile redactiei
În afara lui Maguire, alte două nume uriașe sunt OUT din lotul Angliei pentru Mondial!
În afara lui Maguire, alte două nume uriașe sunt OUT din lotul Angliei pentru Mondial!
Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului
Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului
Opt echipe luptă pentru promovarea în Liga 2! Situația din play-off-ul Ligii 3 + cele 18 echipe retrogradate la „județeană”
Opt echipe luptă pentru promovarea în Liga 2! Situația din play-off-ul Ligii 3 + cele 18 echipe retrogradate la „județeană”
Aston Villa, transferuri fantastice după succesul istoric din Europa League! Unai Emery își face super echipă
Aston Villa, transferuri fantastice după succesul istoric din Europa League! Unai Emery își face super echipă
Unde a fost surprinsă Georgina înainte să-i fie alături lui CR7 la sărbătorirea titlului: ”M-ai lăsat fără cuvinte”
Unde a fost surprinsă Georgina înainte să-i fie alături lui CR7 la sărbătorirea titlului: ”M-ai lăsat fără cuvinte”
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Înlocuitor pentru Kylian Mbappe la Paris Saint-Germain
Înlocuitor pentru Kylian Mbappe la Paris Saint-Germain 
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Salvatorii au descoperit și trupul celei de-a doua românce prinse sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Germania

stirileprotv Salvatorii au descoperit și trupul celei de-a doua românce prinse sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Germania

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

stirileprotv Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

stirileprotv O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!