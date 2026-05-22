Real Madrid încheie pe poziția secundă în clasamentul La Liga. Cu o etapă înainte de final, echipa de pe ”Santiago Bernabeu” are 83 de puncte, după ce a înregistrat 26 de victorii, cinci rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Fotbalistul de 75.000.000 de €, în vizorul lui Real Madrid

După ce se va termina sezonul, Real Madrid îl va înlocui pe antrenorul principal Alvaro Arbeloa cu Jose Mourinho, portughezul care ar mai fi avut contract cu Benfica până în 2027.

Mutarea ar fi bătută în cuie, astfel că presa spaniolă a dezvăluit deja și ce jucători și-ar dori Mourinho la Real Madrid.

Unul dintre numele dorite de portughez pe ”Bernabeu” ar fi Victor Osimhen, potrivit El Chiringuito. Nigerianul este cotat la 75 de milioane de euro de site-urile de specialitate.