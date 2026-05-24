VIDEO EXCLUSIV Autoironia anului, în emisiunea Fața la joc: ”Erau Capello cu R9, iar, dincolo, Olăroiu cu Lovin”

Florin Lovin și-a permis o ironie în care l-a inclus și pe fostul său antrenor, Cosmin Olăroiu.

În data de 1 noiembrie 2006, Cosmin Olăroiu a fost aproape de a câștiga duelul tactic purtat cu Fabio Capello, cu ocazia etapei a patra a fazei grupelor Ligii Campionilor.

Într-o deplasare mult așteptată pe Santiago Bernabeu, roș-albaștrii și-au depășit condiția și au pierdut la limită, printr-un autogol al lui Bănel Nicoliță căzut ca o bombă, în minutul 70. Chiar dacă „galacticii” au avut ratări uriașe, puțin noroc a lipsit ca echipa în care străluceau Nicolae Dică și Bogdan Stancu să părăsească Madridul neînvinsă.

Florin Lovin a jucat un sfert de oră pe Santiago Bernabeu

Amintindu-și de meciul în care a reușit un schimb de tricouri cu David Beckham, Florin Lovin și-a permis o autoironie savuroasă, în emisiunea „Fața la Joc.”

Fostul mijlocaș a punctat că a fost introdus pe teren de Cosmin Olăroiu în aceeași perioadă a jocului în care Fabio Capello a decis să îl scoată pe Van Nistelrooy pentru a-i face loc brazilianului Ronaldo.

„Am intrat deodată cu Ronaldo.”

„Pe Bernabeu, eu, rezervă, intru prin minutul 70, iar Beckham, aproximativ la fel. Eu am intrat deodată cu Ronaldo. Era Capello cu R9 alături, iar, dincolo, Olăroiu cu Lovin,” a punctat Florin Lovin, în emisiunea difuzată de PRO TV și VOYO.

Casillas - Cernea, Cannavaro-Ramos - Goian-Ghionea, Guti - Dică, Van Nistelrooy - Badea și Raul - Stancu s-au numărat printre duelurile unu-la-unu memorabile pe care le-a oferit partida Real Madrid - Steaua București 1-0.

Florin Lovin, triplu campion al României cu 14 prezențe în Liga Campionilor

Florin Lovin a câștigat campionatul de fotbal al României de trei ori: a legat succesele în 2005 și în 2006, alături de clubul bucureștean, iar unsprezece ani mai târziu, a ieșit campion cu Astra Giurgiu.

Lovin s-a retras din fotbalul profesionist în 2017.

