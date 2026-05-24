În data de 1 noiembrie 2006, Cosmin Olăroiu a fost aproape de a câștiga duelul tactic purtat cu Fabio Capello, cu ocazia etapei a patra a fazei grupelor Ligii Campionilor.

Într-o deplasare mult așteptată pe Santiago Bernabeu, roș-albaștrii și-au depășit condiția și au pierdut la limită, printr-un autogol al lui Bănel Nicoliță căzut ca o bombă, în minutul 70. Chiar dacă „galacticii” au avut ratări uriașe, puțin noroc a lipsit ca echipa în care străluceau Nicolae Dică și Bogdan Stancu să părăsească Madridul neînvinsă.

Florin Lovin a jucat un sfert de oră pe Santiago Bernabeu

Amintindu-și de meciul în care a reușit un schimb de tricouri cu David Beckham, Florin Lovin și-a permis o autoironie savuroasă, în emisiunea „Fața la Joc.”

Fostul mijlocaș a punctat că a fost introdus pe teren de Cosmin Olăroiu în aceeași perioadă a jocului în care Fabio Capello a decis să îl scoată pe Van Nistelrooy pentru a-i face loc brazilianului Ronaldo.

„Am intrat deodată cu Ronaldo.”

„Pe Bernabeu, eu, rezervă, intru prin minutul 70, iar Beckham, aproximativ la fel. Eu am intrat deodată cu Ronaldo. Era Capello cu R9 alături, iar, dincolo, Olăroiu cu Lovin,” a punctat Florin Lovin, în emisiunea difuzată de PRO TV și VOYO.

Casillas - Cernea, Cannavaro-Ramos - Goian-Ghionea, Guti - Dică, Van Nistelrooy - Badea și Raul - Stancu s-au numărat printre duelurile unu-la-unu memorabile pe care le-a oferit partida Real Madrid - Steaua București 1-0.