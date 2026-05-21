Aston Villa a câştigat trofeul Europa League, după ce a învins echipa germană SC Freiburg cu scorul de 3-0 miercuri seara, în finala disputată pe Beşiktaş Park din Istanbul.

Formaţia engleză s-a impus clar, prin golurile marcate de belgianul Youri Tielemans (41), argentinianul Emiliano Buendia (45+3) şi Morgan Rogers (58).

Aston Villa, trofeu după decenii de așteptare

Aston Villa şi-a trecut în palmares al treilea său trofeu european, după ce în 1982 a câştigat Cupa Campionilor Europeni, iar în 1983 a obţinut şi Supercupa Europei.

Aston Villa a devenit a şasea echipă engleză care câştigă această competiţie.

Villa nu mai obţinuse un trofeu din 1996, când cucerea Cupa Ligii engleze.

Unai Emery, record de 5 trofee Europa League câștigate

Antrenorul spaniol Unai Emery a câştigat competiţia pentru a cincea oară!

El a mai câştigat trofeul de trei ori cu Sevilla (2013/2014, 2014/2015 şi 2015/2016) şi o dată cu Villarreal (2020/2021), dar a şi pierdut o finală, cu Arsenal (2018/2019).

Spaniolul se află acum în careul de ași al antrenorilor cu cele mai multe trofee europene cucerite, cinci la număr, alături de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho și Giovanni Trapattoni.