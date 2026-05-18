Jurnalistul Fabrizio Romano a transmis dimineață că acordul dintre cele două părți este deja încheiat și că în momentul de față se așteaptă doar oficializarea mutării. Mourinho are un contract cu Benfica valabil până în vara anului 2027, însă înțelegerea ar conține o clauză specială de eliberare, aplicabilă doar în cazul unui transfer pe Santiago Bernabeu.
S-a aflat suma! Câte milioane de euro plătește Real Madrid pentru a-l readuce pe Jose Mourinho
Antrenorul portughez Jose Mourinho este la un pas de revenirea la Real Madrid, iar presa din Portugalia a dezvăluit suma pe care spaniolii o vor achita pentru a-l elibera de la Benfica.
Câți bani primește Benfica
Jurnaliștii de la publicația portugheză Record notează că Real Madrid va plăti exact 7 milioane de euro pentru a asigura serviciile tehnicianului lusitan.
Clauza de reziliere are o valabilitate scurtă, fiind activă doar timp de 10 zile după ultimul meci al sezonului. Acest termen limită coincide cu planul madrilenilor de a finaliza documentele pe data de 23 mai.
Între timp, conducerea celor de la Benfica a început deja demersurile pentru găsirea unui succesor. Principalul favorit pentru a prelua echipa este Marco Silva, antrenor care în prezent o pregătește pe Fulham.
