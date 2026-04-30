Eliminată din UEFA Champions League de Bayern Munchen (1-2, 3-4) și cu titlul aproape pierdut în fața rivalei Barcelona, Real Madrid pregătește mai multe mișcări de trupe. Câțiva jucători ar urma să plece în vară, iar antrenorul Alvaro Arbeloa (43 de ani), ”instalat” ca interimar, nu va rămâne și în sezonul următor.

Florentino Perez (79 de ani), președintele lui Real Madrid, va decide antrenorul care va pregăti echipa din sezonul următor și a luat decizia de a renunța la Jurgen Klopp, anunță spaniolii de la AS.

Germanul de 58 de ani a fost marele vis al președintelui de la Real Madrid, dar acesta pare foarte greu de luat de la RedBull, acolo unde este director sportiv la nivel global, pentru toate echipele deținut de gigantul austriac.

Astfel, Jose Mourinho (63 de ani) pare, acum, mare favorit pentru a reveni la Real Madrid, după ”mandatul” din 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului.

Portughezul a beneficiat de susținerea lui Perez în această perioadă și clauza sa de reziliere, în valoare de trei milioane de euro, ar fi fost un ”chilipir” pentru formația de pe ”Bernabeu”.

Real Madrid, departe de lider în La Liga

Real Madrid mai are de jucat cu Espanyol (3 mai, 22:00), FC Barcelona (10 mai, 22:00), Oviedo (14 mai, 22:30), Sevilla (17 mai, 19:00) și Athletic Bilbao (24 mai, 19:00):

Madrilenii au 74 de puncte după 33 de etape și sunt departe de liderul și rivala Barcelona, care are 85 de puncte și este foarte aproape de un nou titlu în La Liga.