Campioana din sezonul precedent a profitat de faptul că UTA Arad nu deține licență pentru cupele europene și va juca în primul meci cu FC Botoșani, urmând ca învingătoarea să joace în ”finală” cu Dinamo, pe Arcul de Triumf.

Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a analizat-o pe FCSB, care a încheiat play-out-ul cu trei meciuri fără gol marcat și consideră că acest sezon reprezintă o ”retrogradare” pentru fosta campioană, față de pretențiile pe care le avea clubul în trecut.

Valeriu Iftime: ”FCSB nu poate mai mult”

Meciul dintre FCSB și FC Botoșani se va disuta pe 24 mai, duminică, de la ora 20:30, urmând ca învingătoarea să dea piept cu Dinamo cinci zile mai târziu.

”E un meci greu pentru noi, nici noi nu suntem atât de buni în ultimul timp. E adevărat că nici FCSB-ul nu a demonstrat că e cine știe ce mare echipă, doar că față de noi au jucători mai buni. Meciurile astea sunt cruciale pentru ei, sunt totul sau nimic.

Din păcate, FCSB-ul mai mult nu poate decât a arătat până acum. Dar un meci pot să câștige, sunt periculoși, dar sunt o echipă rănită. (n.r. - despre locul în clasament) Pentru ei este o mare retrogradare și cred că aceasta poate fi o ambiție, dar noi nu ne temem de asta”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Finala barajului pentru cupele europene se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Cel mai probabil, meciul se va disputa cu un stadion plin, având în vedere că micuța arenă de lângă Mănăstirea Cașin dispune de doar 7.500 de locuri.

Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB: ”Am nevoie de toți la meciul ăsta”

La prima sa conferință de presă în calitate de antrenor al lui FCSB, Marius Baciu a fost întrebat de către reporterii prezenți dacă va face echipa alături de Gigi Becali, având în vedere faptul că patronul roș-albaștrilor stabilește de fiecare dată primul 11.

”Nu știu, poate Gigi Becali o să facă echipa cu mine. O să vedem cum va fi! Am niște discuții, mai ales pentru meciul ăsta vreau să mă ajute toată lumea. Mi s-a promit susținere totală, de data asta am eu nevoie de ei foarte mult, poate la un moment dat nu mai vreau, am nevoie de toți la meciul ăsta, sincer...”, a spus Marius Baciu, la conferința de presă.