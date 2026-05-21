Neymar a fost obligat să accepte trei condiții pentru a prinde lotul Braziliei la Mondial

Neymar (34 de ani) a fost inclus în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială din această vară, iar presa din America de Sud dezvăluie acum ce discuții s-au purtat în culise.

Se pare că selecționerul Carlo Ancelotti a avut o discuție fermă cu Neymar înainte ca lotul final să fie anunțat public.

Neymar a fost nevoit să accepte 3 condiții pentru a prinde Mondialul

Globo Esporte scrie că Neymar a trebuie să fie de acord cu trei condiții clare, pentru a fi inclus în lotul final pentru Mondialul din America de Nord.

În primul rând, Carlo Ancelotti i-a spus că nu îi va oferi banderola de căpitan. Apoi i-a transmis că nu va fi titular în meciurile din faza grupelor.

Iar ultima condiție a fost ca Neymar să fie mult mai puțin activ pe rețelele de socializare în perioada următoare. Inclusiv pe durata Mondialului.

Potrivit sursei citate, Neymar i-ar fi transmis lui Ancelotti că e de acord cu toate aceste condiții și că va face tot ce este posibil ca să ajute echipa națională.

Neymar nu mai fusese convocat la echipa națională de doi ani și jumătate. Ultima dată când fostul star de la Barcelona și PSG a jucat pentru "Selecao" a fost în preliminariile CM 2026, în octombrie 2023! A bifat atunci o repriză în eșecul cu Uruguay, scor 0-2. În prezent Neymar joacă la Santos, echipa sa de suflet.

Echipa Braziliei pentru Cupa Mondială

Înainte de CM 2026, Brazilia va juca două meciuri amicale finale, împotriva Panama pe 31 mai şi împotriva Egiptului pe 7 iunie, înaintea debutului la Cupa Mondială de pe stadionul MetLife din New York împotriva Marocului pe 14 iunie la miezul nopţii.

  • Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)
  • Fundaşi: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Leo Pereira (Flamengo), Ibáñez (Al-Ahli), Wesley (Roma)
  • Mijlocasi: Casemiro (Man. United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo)
  • Atacanti: Vinicius Junior (Real Madrid), Neymar (Santos), Endrick (Lyon), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (United), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth)

Campionatul Mondial are loc în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.

