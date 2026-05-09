Real Madrid a luat decizia finală: au început negocierile!

Echipa de pe ”Bernabeu” va încheia, cel mai probabil, un nou an fără trofeu, al doilea la rând, iar conducerea clubului pregătește mai multe măsuri radicale. Mai mulți jucători vor pleca, iar antrenorul interimar Alvaro Arbeloa (43 de ani) va fi înlocuit.

Real Madrid a început negocierile cu Jose Mourinho

După ce varianta Jurgen Klopp a ieșit complet din calcule, se pare că Real Madrid s-a orientat către Jose Mourinho (63 de ani), cel care a mai fost antrenorul clubului în perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului.

Se pare că cei de la Real Madrid au luat decizia de a începe negocierile cu actualul antrenor de la Benfica Lisabona, după o perioadă în care s-au analizat toate variantele disponibile. The Athletic scrie că Florentino Perez negociază acum cu Jorge Mendes, agentul lui ”The Special One”.