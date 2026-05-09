Real Madrid a luat decizia finală: au început negocierile!

Echipa de pe ”Bernabeu” va încheia, cel mai probabil, un nou an fără trofeu, al doilea la rând, iar conducerea clubului pregătește mai multe măsuri radicale. Mai mulți jucători vor pleca, iar antrenorul interimar Alvaro Arbeloa (43 de ani) va fi înlocuit.
Real Madrid a început negocierile cu Jose Mourinho
După ce varianta Jurgen Klopp a ieșit complet din calcule, se pare că Real Madrid s-a orientat către Jose Mourinho (63 de ani), cel care a mai fost antrenorul clubului în perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului.
Se pare că cei de la Real Madrid au luat decizia de a începe negocierile cu actualul antrenor de la Benfica Lisabona, după o perioadă în care s-au analizat toate variantele disponibile. The Athletic scrie că Florentino Perez negociază acum cu Jorge Mendes, agentul lui ”The Special One”.
”Nimeni de la Real Madrid nu m-a contactat. Vă pot garanta acest lucru”, spunea Mourinho, în cadrul unei conferinţe de presă organizată înainte de deplasarea la Famalicao.
Portughezul a beneficiat de susținerea lui Perez în această perioadă și clauza sa de reziliere, în valoare de trei milioane de euro, ar fi fost un ”chilipir” pentru formația de pe ”Bernabeu”.
- Jose Mourinho a câștigat cu Real Madrid un campionat în Spania, o Cupă a Regelui și o Supercupă a Spaniei.
De-a lungul carieri, „The Specia One” le-a mai antrenat pe Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, AS Roma și Fenerbahce.
Înaintea duelului direct, FC Barcelona ocupă primul loc în La Liga, cu 88 de puncte, în timp ce Real Madrid este pe poziția secundă, cu 77.
Catalanii au nevoie de un singur punct pentru a deveni matematic campioni ai Spaniei.