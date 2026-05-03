Ținând cont de faptul că Real Madrid va încheia, pentru a doua oară la rând, sezonul fără un trofeu câștigat, Florentino Perez plănuiește mai multe mișcări de trupe. ”Interimarul” Alvaro Arbeloa (43 de ani) nu va rămâne, iar dintre jucători vor exista multe plecări.

Chiar dacă s-a zvonit că Jurgen Klopp a fost marele vis al lui Perez, se pare că președintele lui Real Madrid a încercat o adevărată lovitură. Imediat după ce a încheiat socotelile cu Xabi Alonso, l-a contactat pe Zinedine Zidane (53 de ani), care a mai fost antrenor în două rânduri pe ”Bernabeu”.

Zinedine Zidane a refuzat-o pe Real Madrid

Doar că Zidane și-a dat acordul pentru a prelua naționala Franței după Cupa Mondială, când ”mandatul” lui Didier Deschamps se va termina, astfel că fostul Balon de Aur a refuzat propunerea venită din partea lui Perez, scriu spaniolii de la AS.

Va fi o experiență total nouă pentru Zidane, care a fost antrenor doar la Real Madrid de când și-a încheiat cariera de fotbalist. A pregătit grupele de juniori ale clubului, după care a fost antrenor în două rânduri la prima echipă, alături de care a câștigat de trei ori UEFA Champions League.

Didier Descamps este selecționerul Franței din 2012 și a reușit să scrie istorie. A câștigat Cupa Mondială din 2018, după turneul organizat de Rusia, dar și un trofeu UEFA Nations League.

Jose Mourinho: ”Nu m-a contactat nimeni de la Real Madrid”

În acest moment, favorit pare Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul de la Benfica Lisabona, care are o clauză de reziliere de trei milioane de euro în contractul său. Ar fi al doilea ”mandat” pentru „”The Special One” la Real Madrid, după cel din perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului.

”Nimeni de la Real Madrid nu m-a contactat. Vă pot garanta acest lucru”, a declarat Mourinho, în vârstă de 63 de ani, în cadrul unei conferinţe de presă organizată în ajunul deplasării la Famaliçao pentru un meci de campionat.