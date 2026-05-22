Denis Drăguș, în cădere liberă în Turcia! Cât a ajuns să valoreze atacantul român

Denis Drăguș, în cădere liberă în Turcia! Cât a ajuns să valoreze atacantul român Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Denis Drăguș traversează o perioadă complicată în carieră. 

TAGS:
denis dragusGaziantepEyupspor
Din articol

Atacantul de 26 de ani a avut un sezon 2025/2026 sub așteptări în Turcia, unde nu a reușit să își regăsească forma din anii anteriori, iar acest lucru s-a văzut inclusiv în cota sa de piață.

Împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor, Drăguș a bifat 12 meciuri în prima parte a sezonului fără contribuții decisive. Ulterior, în iarnă, a fost trimis la Gaziantep, unde a strâns alte 12 partide și a marcat de două ori, plus o pasă decisivă.

Niciuna dintre cele două echipe nu a dorit să îl păstreze definitiv, iar atacantul va reveni la Trabzonspor, club care îl are sub contract până în vara lui 2028.

Pentru formația turcă, Drăguș are în total 26 de meciuri, trei goluri și o pasă decisivă.

Drăguș este cotat acum la două milioane de euro

Evoluțiile slabe au dus la o scădere constantă a valorii de piață. Atacantul a început sezonul cotat la 3 milioane de euro, a coborât la 2,5 milioane în iarnă, iar acum a ajuns la 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

În vara lui 2024, Trabzonspor îl transfera de la Standard Liege pentru 1,7 milioane de euro, după un parcurs care a inclus echipe precum Viitorul (Farul), Crotone și Genoa.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații
ARTICOLE PE SUBIECT
CSM București sau Gloria Bistrița? Aflăm campioana României, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
CSM București sau Gloria Bistrița? Aflăm campioana României, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
Sorana Cîrstea "s-a încărcat" în România înainte de Roland Garros, iar americanii o răsfață: mesajul venit de peste Ocean
Sorana Cîrstea "s-a încărcat" în România înainte de Roland Garros, iar americanii o răsfață: mesajul venit de peste Ocean
Aston Villa, transferuri fantastice după succesul istoric din Europa League! Unai Emery își face super echipă
Aston Villa, transferuri fantastice după succesul istoric din Europa League! Unai Emery își face super echipă
ULTIMELE STIRI
Sorții au decis: Djokovic - Sinner, finala dorită la Roland Garros. Cristian - Ruse poate fi meci direct la Paris
Sorții au decis: Djokovic - Sinner, finala dorită la Roland Garros. Cristian - Ruse poate fi meci direct la Paris
La revedere, Mondial! Fotbalistul lui FCSB a primit vestea nedorită
La revedere, Mondial! Fotbalistul lui FCSB a primit vestea nedorită
Mutarea surprinzătoare care se face imediat după ce Mourinho semnează cu Real Madrid
Mutarea surprinzătoare care se face imediat după ce Mourinho semnează cu Real Madrid
Miză uriașă pentru Jaqueline Cristian, în semifinala de la Strasbourg: adversara, una din revelațiile circuitului WTA
Miză uriașă pentru Jaqueline Cristian, în semifinala de la Strasbourg: adversara, una din revelațiile circuitului WTA
Fosta campioană a Germaniei, la un pas de retrogradare după zeci de ani în Bundesliga! Fotbalistul român implicat
Fosta campioană a Germaniei, la un pas de retrogradare după zeci de ani în Bundesliga! Fotbalistul român implicat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB

Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB

Neymar a fost obligat să accepte trei condiții pentru a prinde lotul Braziliei la Mondial

Neymar a fost obligat să accepte trei condiții pentru a prinde lotul Braziliei la Mondial

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial

Începe curățenia la FCSB! Opt jucători sunt OUT din vară, doi sub semnul întrebării

Începe curățenia la FCSB! Opt jucători sunt OUT din vară, doi sub semnul întrebării

Enzo Fernandez forțează transferul de 50.000.000 de euro! Radu Drăgușin, beneficiar indirect

Enzo Fernandez forțează transferul de 50.000.000 de euro! Radu Drăgușin, beneficiar indirect

Rivalul lui Becali râde de FCSB înainte de baraj: ”Retrogradare! Mai mult nu poate”

Rivalul lui Becali râde de FCSB înainte de baraj: ”Retrogradare! Mai mult nu poate”



Recomandarile redactiei
La revedere, Mondial! Fotbalistul lui FCSB a primit vestea nedorită
La revedere, Mondial! Fotbalistul lui FCSB a primit vestea nedorită
Mutarea surprinzătoare care se face imediat după ce Mourinho semnează cu Real Madrid
Mutarea surprinzătoare care se face imediat după ce Mourinho semnează cu Real Madrid
Dorin Goian e gata de meciul ”UEFAntasticilor”: ”Otrăvim fântânile, le punem ceva în mâncare, găsim noi! O să câștigăm!”
Dorin Goian e gata de meciul ”UEFAntasticilor”: ”Otrăvim fântânile, le punem ceva în mâncare, găsim noi! O să câștigăm!”
Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului
Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului
Opt echipe luptă pentru promovarea în Liga 2! Situația din play-off-ul Ligii 3 + cele 18 echipe retrogradate la „județeană”
Opt echipe luptă pentru promovarea în Liga 2! Situația din play-off-ul Ligii 3 + cele 18 echipe retrogradate la „județeană”
Alte subiecte de interes
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
Sărbătoare în Turcia! Formația a reușit în sfârșit primul punct după 974 de zile
Sărbătoare în Turcia! Formația a reușit în sfârșit primul punct după 974 de zile
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Titularul naționalei s-a accidentat și e OUT patru săptămâni
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Titularul naționalei s-a accidentat și e OUT patru săptămâni
CITESTE SI
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

stirileprotv Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

stirileprotv Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

stirileprotv O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!