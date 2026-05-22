Denis Drăguș, în cădere liberă în Turcia! Cât a ajuns să valoreze atacantul român

Împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor, Drăguș a bifat 12 meciuri în prima parte a sezonului fără contribuții decisive. Ulterior, în iarnă, a fost trimis la Gaziantep, unde a strâns alte 12 partide și a marcat de două ori, plus o pasă decisivă.

Atacantul de 26 de ani a avut un sezon 2025/2026 sub așteptări în Turcia , unde nu a reușit să își regăsească forma din anii anteriori, iar acest lucru s-a văzut inclusiv în cota sa de piață.

Niciuna dintre cele două echipe nu a dorit să îl păstreze definitiv, iar atacantul va reveni la Trabzonspor, club care îl are sub contract până în vara lui 2028.

Pentru formația turcă, Drăguș are în total 26 de meciuri, trei goluri și o pasă decisivă.

Drăguș este cotat acum la două milioane de euro

Evoluțiile slabe au dus la o scădere constantă a valorii de piață. Atacantul a început sezonul cotat la 3 milioane de euro, a coborât la 2,5 milioane în iarnă, iar acum a ajuns la 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

În vara lui 2024, Trabzonspor îl transfera de la Standard Liege pentru 1,7 milioane de euro, după un parcurs care a inclus echipe precum Viitorul (Farul), Crotone și Genoa.