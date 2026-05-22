La revedere, Mondial! Fotbalistul lui FCSB a primit vestea nedorită

Turneul final se joacă în vară în SUA, Canada și Mexic.

Selecționerul Africii de Sud, Hugo Broos, a anunțat un lot preliminar pentru Campionatul Mondial din această vară.

Fundașul central al lui FCSB, Siyabonga Ngezana, nu se află în acest lot.

”Mohau Nkota și Siyabonga Ngezana se numără printre cele mai notabile omisiuni”, a precizat ESPN.

Lotul preliminar al Africii de Sud, fără Ngezana

Absența sa nu este chiar o surpriză. Zilele trecute, presa sud-africană nota că Ngezana nu se află pe lista lui Broos.

”Mamelodi Sundowns va domina defensiva. Continuitatea și coeziunea vor defini linia de fund Bafana Bafana, iar Mamelodi Sundowns este aici baza”, a anunțat publicația locală The South African, care a și numit ”pilonii” defensivei lui Hugo Broos: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba și Khulumani Ndamane.

Cei trei aduc naționalei ”atât disciplină tactică, dar și pedigree continental și vor fi acompaniați de căpitanul lui Orlando Pirates, Nkosinathi Sibisi”.

Conform The South African, fundașii care vor fi convocați pentru Mondial sunt: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (toți de la Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, SUA), Ime Okon (Hannover 96, Germania), Samukelo Kabini (Molde FK, Norvegia) și Thabang Matuludi (Polokwane City).

„Siyabonga Ngezana rămâne pe tușă din cauza unei accidentări, ceea ce ridică îndoieli serioase cu privire la pregătirea sa pentru Cupa Mondială. Absența sa ar fi o pierdere semnificativă, având în vedere importanța sa ca titular în centrul apărării”, a transmis și publicația Africa Soccer.

