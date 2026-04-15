FC Bayern primește vizita celor de la Real Madrid miercuri seară, de la ora 22:00, în returul sferturilor de finală din UEFA Champions League. Confruntarea va avea loc în Bavaria, pe ”Allianz Arena”.

În tur, echipa pregătită de Vincent Kompany s-a impus cu 2-1 pe ”Santiago Bernabeu”, în urma golurilor lui Luis Diaz (minutul 41) și Harry Kane (minutul 46). Pentru galactici a punctat Kylian Mbappe (minutul 74).

Echipele probabile

FC Bayern vine după 5-0 cu St. Pauli în etapa #29 din Bundesliga, în timp ce Real Madrid a remizat acasă cu Girona, scor 1-1, în runda cu numărul 31 din La Liga.

FC Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Diaz - Kane

Real Madrid: Lunin - Alexander-Arnold, Rudiger, Eder Militao, Carreras - Valverde, Pitarch, Bellingham, Guler - Mbappe, Vinicius

FC Bayern și Real Madrid, în campionat

În clasamentul din Bundesliga, FC Bayern ocupă primul loc cu 76 de puncte. După 29 de etape, bavarezii au bifat 24 de victorii, patru remize și o înfrângere.

De cealaltă parte, Real Madrid e pe locul secund în clasamentul din La Liga cu 70 de puncte. Formația dirijată de Alvaro Arbeloa are 22 de victorii, patru rezultate de egalitate și cinci eșecuri.