Fundaşul Harry Maguire (Manchester United), alături de mijlocaşii Phil Foden (Manchester City) şi Cole Palmer (Chelsea) au fost omişi de selecţionerul Thomas Tuchel din lotul Angliei pentru Cupa Mondială de fotbal 2026, care va fi prezentat vineri pe stadionul Wembley, conforme mediei britanice, citată de Reuters.

Reacția lui Harry Maguire

Maguire, 33 de ani şi 66 de selecţii, un pilon principal al liniei defensive a Angliei la turneele recente, abia a apărut de când a ratat ultimul EURO din cauza unei accidentări.

Fundaşul lui United a anunţat vestea într-o postare emoţionantă pe Instagram, joi: ''Eram încrezător că aş fi putut juca un rol important în această vară pentru ţara mea, după sezonul pe care l-am avut. Am fost şocat şi distrus de această decizie. Nimic nu mi-a plăcut mai mult decât să îmbrac acel tricou şi să-mi reprezint ţara de-a lungul anilor. Le urez jucătorilor tot binele în această vară.''

Maguire a fost considerat o alegere sigură de mulţi după un sezon consistent cu United, fiind o piesă cheie a echipei sale care a urcat pe locul trei în Premier League şi a asigurat revenirea în Liga Campionilor.

Coechipierul său de la Manchester United, Luke Shaw, a fost, de asemenea, lăsat înafara lotului Angliei, conform presei.

Foden (49 selecţii, 4 goluri) şi Palmer (14 selecţii, 2 goluri), la fel ca Maguire, au fost chemaţi de Tuchel pentru meciurile amicale din martie împotriva Uruguayului şi Japoniei, în care o echipă experimentală a Angliei nu a reuşit să impresioneze.

După înfrângerea în faţa Japoniei (0-1), Tuchel a spus că Foden nu poate fi sigur că va ajunge la Cupa Mondială, având în vedere că are dificultăţi în a juca la Manchester City.

Foden a fost titular doar într-un meci din Premier League de atunci, în timp ce Palmer nu a reuşit să revină la forma pe care a arătat-o în sezonul trecut la Chelsea.

În schimb, Ivan Toney a fost inclus în lot, conform mediei britanice, după ce fostul atacant de 30 de ani al lui Brentford a marcat 32 de goluri în 32 de meciuri din Saudi Pro League pentru Al-Ahli în acest sezon.

Anglia, în grupă cu Croația, Ghana și Panama

Se pare că Tuchel i-a contactat joi pe jucătorii care nu au fost selectaţi pentru turneul din SUA, Canada şi Mexic, din perioada 11 iunie - 19 iulie.

Anglia va înfrunta Croaţia, Ghana şi Panama în Grupa L. Agerpres

