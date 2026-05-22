Dorin Goian e gata de meciul ”UEFAntasticilor”: ”Otrăvim fântânile, le punem ceva în mâncare, găsim noi! O să câștigăm!”

Steaua și Rapid s-au întâlnit în aprilie 2006 în dublă manșă pentru un loc în semifinalele Cupei UEFA. În tur, meciul de pe Lia Manoliu s-a încheiat 0-0, iar în returul din Giulești, tabela de marcaj a indicat 1-1 la capătul celor 90 de minute.

Cum atunci golurile din deplasare erau criteriu de departajare, Steaua a trecut mai departe. Roș-albaștrii au pierdut însă în semifinale după ce au fost învinși de Middlesbrough cu 4-3 la general.

Joia viitoare, pe 28 mai, are loc revanșa din sferturile Cupei UEFA de acum 20 de ani. Meciul dintre Steaua și Rapid va avea loc pe ”Arcul de Triumf” și va putea fi urmărit în direct pe VOYO, cu emisiune înainte și după confruntare.

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Dorin Goian, integralist atât în tur, cât și în retur, a rememorat momentele dinaintea meciurilor și a evidențiat că speră ca Steaua să se impună în fața rapidiștilor.

”Drumul din Ghencea până la stadion, vechiul stadion Lia Manoliu... Era un spectacol! Vedeai o mare de mașini, o mare de oameni, o mare de fulare roș-albastre.

Abandonau mașinile în plină stradă și fugeau după autocar!

(n.r. Cine câștigă?) Noi, clar! Suntem Steaua București! Otrăvim fântânile, le punem ceva în mâncare cu o seară înainte de meci, găsim noi soluții”, a spus Dorin Goian.