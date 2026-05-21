Neymar (34 de ani) provoacă deja agitaţie în Brazilia. La două zile după ce a fost inclus în lotul de 26 de jucători al Braziliei pentru Cupa Mondială din 2026, mijlocaşul ofensiv a declarat forfait pentru meciul dintre Santos şi San Lorenzo (2-2), disputat miercuri în Copa Sudamericana, din cauza unui edem la gamba dreaptă.

Neymar s-a accidentat

A urmărit astfel meciul din tribune, cu fiica sa în braţe.

Potrivit ESPN Brasil, fostul jucător al echipei Barça şi al PSG ar putea fi nevoit să se abţină de la antrenamente timp de aproximativ zece zile din cauza inflamaţiei şi a zonei în care aceasta se află.

Staff-ul medical al Braziliei este deja nevoit să-şi revizuiască planurile

Iar acest lucru trezeşte deja îngrijorarea staff-ului Seleçao, care va trebui să modifice programul lui Neymar încă de la sosirea sa la lot, pe 27 mai.

Ideea iniţială era ca jucătorul să fie 100% apt şi să participe normal la antrenamente încă de la începutul cantonamentului prevăzut pentru 27 mai, apoi să fie titular în meciul amical împotriva Panama, pe 31 mai, la Maracana. Dar acest contratimp obligă staff-ul medical să prevadă deja un program specific de recuperare pentru primele zile.

Până atunci, Neymar nu ar trebui să joace în următoarele două meciuri ale echipei Santos împotriva Grêmio şi Deportivo Cuenca, după ce a ratat meciul de miercuri.

„Tot ce ţine de Neymar este complicat”

La finalul meciului, Cuca, antrenorul echipei Santos, a evitat să se pronunţe cu privire la data revenirii în competiţie a mijlocaşului său. Va juca din nou înainte de Cupa Mondială?

„Este dificil să vorbim despre asta”, a declarat el. „Tot ce ţine de Neymar este complicat, trebuie să fim foarte prudenţi. Prefer să aştept să văd cum evoluează lucrurile la nivel intern şi cred că, din punct de vedere medical, dacă este apt să joace marţi, va fi disponibil, deoarece leziunea sa este minoră.”

După anunţarea selecţiei sale, care a stârnit un val imens de bucurie colectivă în Brazilia, Carlo Ancelotti l-a avertizat rapid pe jucător, negarantându-i un timp de joc semnificativ.

„L-am ales pe Neymar nu pentru că credem că va fi un bun înlocuitor, ci pentru că poate aduce un plus echipei datorită calităţilor sale. Fie că joacă un minut, cinci minute, fie că nu joacă deloc, fie că joacă 90 de minute, fie că execută penalty-ul… Câte minute? Nu ştiu.

Calitatea timpului său de joc? Cred că trebuie să ne concentrăm pe calitatea timpului său de joc, colectiv, pe teren. Vreau să fiu clar, sincer şi direct: va juca dacă o merită. Antrenamentul va decide acest lucru. Cred că este important să nu ne punem toate speranţele într-un singur jucător.”

