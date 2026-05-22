Marcu Czentye
Jaqueline Cristian întâlnește o jucătoare din top 10 WTA în semifinalele turneului WTA 500 de la Strasbourg, Franța.

Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA) s-a apropiat la doi pași de câștigarea primului titlu în circuitul WTA. Câștigătoare la Puerto Vallarta, în 2025, într-o competiție de calibru 125k, sportiva din România are în penultimul act cel mai dificil test pe care îl poate depăși în acest turneu premergător întrecerii de mare șlem de la Roland Garros.

Adversară îi va fi canadianca Victoria Mboko, sportivă în vârstă de 19 ani care ocupă a noua poziție în clasamentul mondial.

Jaqueline Cristian joacă pe o miză de aproape 100,000 de euro, în semifinala de la Strasbourg

Triumfătoare în Openul Canadian, Mboko se va duela pentru prima dată cu românca Jaqueline Cristian. Ambele, jucătoare de forță, înclinate spre un tenis ofensiv, promit spectacol în a doua semifinală programată vineri, 22 mai, la Strasbourg.

Ziua de tenis la Strasbourg va începe la ora 15:30, cu o confruntare între americancele Ann Li (30 WTA) și Emma Navarro (39 WTA), urmată de meciul dintre Victoria Mboko și Jaqueline Cristian, fixat după ora 17:30.

Miza financiară a duelului dintre Mboko și Cristian ratează de puțin pragul sutei de mii de euro. Calificate în semifinale, cele două sportive au garantat câte un cec în valoare de €119,030, însă învingătoarea va reuși să primească semnificativ mai mult, €223,350.

În plus, o victorie înseamnă o șansă de apropiere a marelui premiu, estimat la €415,140.

Cristian, înapoi în top 30 mondial, dacă trece de Mboko

Nu mai puțin important, Jaqueline Cristian va avansa până pe locul 29 WTA, dacă va reuși să o elimine din competiție pe canadianca Mboko.

În cel mai bun scenariu, în care ar ieși campioană la Strasbourg, Jaqueline Cristian și-ar corecta recordul de carieră și ar ocupa locul 25 mondial înainte de startul Roland Garros 2026.

Firicel Tomai crede că Jaqueline Cristian poate să ajungă număr 20 mondial

Întrebat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, cât de sus poate urca Jaqueline Cristian în clasamentul WTA, primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai a replicat: „Nu mai știu cum stă cu accidentările, a avut niște probleme cu genunchiul. Dacă se întărește fizic și se capacitează puțin mai bune, eu cred că poate să fie în primele 25 de jucătoare, în jurul locului 20,” s-a pronunțat Firicel Tomai referitor la ținta de atins de către a doua jucătoare română a momentului.

Același Firicel Tomai a menționat, în exclusivitate pentru Sport.ro, că i-a transmis Simonei Halep, Tania Halep, că fiica sa are potențial de jucătoare bună în circuitul WTA. În plus, Simonei însăși Firicel Tomai i-a transmis, în mod repetat, că poate ajunge în top 3 mondial, lucru care nu doar că s-a adeverit, ci a fost îmbunătățit.

