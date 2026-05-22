Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA) s-a apropiat la doi pași de câștigarea primului titlu în circuitul WTA. Câștigătoare la Puerto Vallarta, în 2025, într-o competiție de calibru 125k, sportiva din România are în penultimul act cel mai dificil test pe care îl poate depăși în acest turneu premergător întrecerii de mare șlem de la Roland Garros.

Adversară îi va fi canadianca Victoria Mboko, sportivă în vârstă de 19 ani care ocupă a noua poziție în clasamentul mondial.

Jaqueline Cristian joacă pe o miză de aproape 100,000 de euro, în semifinala de la Strasbourg

Triumfătoare în Openul Canadian, Mboko se va duela pentru prima dată cu românca Jaqueline Cristian. Ambele, jucătoare de forță, înclinate spre un tenis ofensiv, promit spectacol în a doua semifinală programată vineri, 22 mai, la Strasbourg.

Ziua de tenis la Strasbourg va începe la ora 15:30, cu o confruntare între americancele Ann Li (30 WTA) și Emma Navarro (39 WTA), urmată de meciul dintre Victoria Mboko și Jaqueline Cristian, fixat după ora 17:30.

Miza financiară a duelului dintre Mboko și Cristian ratează de puțin pragul sutei de mii de euro. Calificate în semifinale, cele două sportive au garantat câte un cec în valoare de €119,030, însă învingătoarea va reuși să primească semnificativ mai mult, €223,350.

În plus, o victorie înseamnă o șansă de apropiere a marelui premiu, estimat la €415,140.