VfL Wolfsburg a fost ţinută în şah de Paderborn, 0-0, joi, pe teren propriu, în prima manşă a barajului de menţinere/promovare în Bundesliga, transmite DPA.

Portarul lui Wolfsburg, Kamil Grabara, a reuşit o intervenţie salvatoare în faţa lui Santiago Castaneda, dar gazdele, conduse de danezul Christian Eriksen, au crescut în joc, însă fără a-şi crea ocazii mari de gol.

Internaţionalul danez Joakim Maehle nu a reuşit să reia o centrare periculoasă în careul oaspeţilor, iar portarul lui Paderborn, Dennis Seimen, care are cetăţenie germană şi română, a fost la post la reluarea lui Adam Daghim.

Paderborn a fost aproape de golul victoriei pe final, scrie Agerpres, când şutul deviat al lui Filip Bilbija a fost respins de pe linia porţii de același Maehle.

Echipa clasată pe locul al treilea în liga secundă a încheiat meciul în inferioritate numerică, după ce Jonah Sticker a primit două cartonaşe galbene în minutele adiţionale (90+2 şi 90+4).