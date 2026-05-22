VIDEO Fosta campioană a Germaniei, la un pas de retrogradare după zeci de ani în Bundesliga! Fotbalistul român implicat

Wolfsburg - Paderborn, meciul de baraj care decide cine va juca în prima divizie.

VfL Wolfsburg a fost ţinută în şah de Paderborn, 0-0, joi, pe teren propriu, în prima manşă a barajului de menţinere/promovare în Bundesliga, transmite DPA.

0-0, cu mingea scoasă de pe linia porții pe final, în partida tur dintre Wolfsburg și Paderborn

Portarul lui Wolfsburg, Kamil Grabara, a reuşit o intervenţie salvatoare în faţa lui Santiago Castaneda, dar gazdele, conduse de danezul Christian Eriksen, au crescut în joc, însă fără a-şi crea ocazii mari de gol.

Internaţionalul danez Joakim Maehle nu a reuşit să reia o centrare periculoasă în careul oaspeţilor, iar portarul lui Paderborn, Dennis Seimen, care are cetăţenie germană şi română, a fost la post la reluarea lui Adam Daghim.

Paderborn a fost aproape de golul victoriei pe final, scrie Agerpres, când şutul deviat al lui Filip Bilbija a fost respins de pe linia porţii de același Maehle

Echipa clasată pe locul al treilea în liga secundă a încheiat meciul în inferioritate numerică, după ce Jonah Sticker a primit două cartonaşe galbene în minutele adiţionale (90+2 şi 90+4).

Wolfsburg a câștigat titlul în 2009 și joacă neîntrerupt în Bundesliga din 1997

Wolfsburg, campioana Germaniei din 2009, s-a clasat pe locul al 16-lea (antepenultimul) în Bundesliga, eşalon în care joacă neîntrerupt din 1997, fiind una dintre cele şapte echipe care nu au retrogradat niciodată. 

Pentru ''lupi'' este al treilea baraj de supravieţuire, după cele din 2017 şi 2018.

Paderborn a jucat ultima oară în Bundesliga în sezonul 2019-2020.

Manşa secundă a barajului va avea loc luni, la Paderborn.

Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații
