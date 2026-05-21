Postarea a atras imediat atenția, însă fotbalistul a șters-o după mai puțin de 15 minute.

Winger-ul de la FCSB a redistribuit în secțiunea „Story” de pe Instagram lista jucătorilor convocați de Hagi și a adăugat mai multe emoji-uri de râs.

Printre cei care au comentat indirect decizia selecționerului s-a numărat și Octavian Popescu .

Hagi a ales 33 de jucători pentru acțiunea din iunie

România va disputa două partide amicale în debutul noului mandat al lui Hagi, contra Georgia, la Tbilisi, pe 2 iunie, și împotriva Țara Galilor, pe 6 iunie, la București.

Selecționerul a explicat că va merge pe o listă extinsă, cu câte trei jucători pe fiecare post. Campioana Universitatea Craiova este echipa cu cei mai mulți fotbaliști monitorizați pentru lotul final.

De la FCSB apar pe lista extinsă Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Popescu și Darius Olaru, însă numele lui Octavian Popescu lipsește din selecția preliminară a lui Hagi.