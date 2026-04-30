LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00 se dispută manșele tur ale celor două semifinale din Conference League, Rayo Vallecano - Strasbourg și Șahtior Donețk - Crystal Palace.

La Rayo, internaționalul român Andrei Rațiu este așteptat să joace titular, chiar dacă ultima sa prestație în La Liga a fost una foarte slabă.

Rațiu, cel mai slab de pe teren în ultimul meci! Note ridicole în Rayo Vallecano - Real Sociedad 3-3

Andrei Rațiu (27 de ani) a fost integralist în partida Rayo Vallecano - Real Sociedad 3-3, contând pentru etapa a 32-a din La Liga.

Românul a avut o evoluție ștearsă duminică, mult sub media a ceea ce a arătat la Rayo Vallecano în sezonul curent.

Fundașul dreapta al naționalei României a comis penalty-ul din care Mikel Oyarzabal a făcut 3-1 în minutul 76, moment în care a văzut și cartonașul galben.

Pentru felul în care s-a prezentat în meci, portalul FlashScore i-a acordat lui Andrei Rațiu nota 5,4. Doar Isi Palazon (4,8) a primit o notă mai mică decât Rațiu.

Palazon, căpitanul lui Rayo, a fost evaluat astfel, în condițiile în care a încasat un cartonaș roșu la minute bune după ce a fost schimbat. A ieșit de pe teren în minutul 68 și primit cartonașul roșu de pe bancă în minutul 90+13.

De asemenea, SofaScore l-a evaluat pe Rațiu cu nota 6, cea mai mică de pe teren. Portalurile de acest profil acordă din oficiu, la start, nota 6 tuturor jucătorilor.

Dacă un fotbalist rămâne cu același rating la final sau scade, înseamnă că evoluția sa a fost foarte modestă.

42 de meciuri, un gol și trei pase decisive a adunat Andrei Rațiu la Rayo Vallecano în sezonul curent.

18 milioane de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt.