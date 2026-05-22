Opt echipe luptă pentru promovarea în Liga 2! Situația din play-off-ul Ligii 3 + cele 18 echipe retrogradate la „județeană”

Cert este că Poli Timișoara și SCM Râmnicu Vâlcea au promovat deja matematic, după ce au câștigat seriile lor înainte de ultima etapă.
Suceava și Gura Humorului, duel pentru promovare
În Seria 1, lupta se reduce la două echipe, Cetatea Suceava și Șoimii Gura Humorului. Cele două sunt despărțite de un singur punct și au meciuri decisive pe teren propriu.
Cetatea are 31 de puncte și pornește cu un mic avantaj, însă Șoimii pot întoarce situația în ultima rundă. Regulamentul favorizează, în caz de egalitate, formația din Gura Humorului, pe baza punctelor din sezonul regular.
CSL Ștefăneștii de Jos au avantaj în Seria 2
În Seria 2, situația este și mai tensionată. SC Popești Leordeni și CSL Ștefăneștii de Jos au același număr de puncte, iar departajarea nu se face după meciurile directe, ci după parcursul din sezonul regular.
Un detaliu complică finalul. Chiar dacă termină la egalitate, criteriul favorizează Ștefăneștii de Jos, în funcție de clasarea inițială. Ambele echipe joacă sâmbătă meciuri decisive pentru promovare directă.
În Seria 3 se duelează Craiova 2 și Lupeni
În Seria 3, Universitatea Craiova II și Minerul Lupeni se luptă pentru locul 2, poziție care duce la barajul pentru Liga 2.
SCM Râmnicu Vâlcea a promovat deja, astfel că atenția se mută pe duelul direct de la Caracal. Diferența este de doar un punct, iar meciul decide totul.
Alba Iulia sau Sănătatea Cluj?
În Seria 4, Poli Timișoara a rezolvat ecuația promovării, iar lupta pentru locul 2 se dă între CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj.
Cele două sunt la egalitate și se întâlnesc direct, într-un meci cu miza de calificare la barajul pentru Liga 2 pe masă.
Din Liga 3, patru echipe promovează direct, iar alte patru merg la baraj. Acestea vor juca semifinale și finală într-un mini-turneu, iar câștigătoarea obține ultimul bilet în Liga 2.
Barajele sunt programate la finalul lunii mai, iar finala are loc pe 6 iunie 2026..
Lista echipelor retrogradate ”la județ”
FC Bacău 2
CS Gheorgheni
Oţelul Galaţi 2
CSM Râmnicu Sărat
FC Voluntari 2
Dinamo 2
FC Pucioasa
CSO Teleajenul Vălenii de Munte
CSL Nanov
Gilortul Târgu Cărbuneşti
Viitorul Dăeşti
ACS Unirea DMO
Olimpia MCMXXI Satu Mare
Dacia Unirea Brăila
CS Agigea
ACSO Filiași
Unirea Bascov
Unirea Dej
* FC U Craiova, CSL Hidro Mecanica Șugag și Sticla Arieşul Turda s-au retras din campionat