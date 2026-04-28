Încep negocierile! El e alesul lui Florentino Perez pentru postul de antrenor la Real Madrid

Eliminată din UEFA Champions League de Bayern Munchen (1-2, 3-4) și cu titlul aproape pierdut în fața rivalei Barcelona, Real Madrid pregătește mai multe mișcări de trupe. Câțiva jucători ar urma să plece în vară, iar antrenorul Alvaro Arbeloa (43 de ani), ”instalat” ca interimar, nu va rămâne și în sezonul următor.

Florentino Perez (79 de ani), președintele și omul care decide totul la Real Madrid, l-a vrut la echipa sa pe Jurgen Klopp, dar s-a reorientat după ce s-a lovit de refuzul acestuia. Germanul este, în prezent, director sportiv la nivel global pentru toate echipele patronate de gigantul austriac Red Bull, unde câștigă o sumă uriașă.

Florentino Perez s-a decis: îl vrea pe Mourinho la Real Madrid!

Jose Mourinho (63 de ani) a devenit soluția ideală în viziunea lui Florentino Perez pentru sezonul următor. Pentru ”The Special One”, aceasta ar fi o revenire după 13 ani, după ”mandatul” din perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului.

Doar că portughezul nu beneficiază de sprijin total din partea conducerii, așa cum anunță jurnaliștii Mario Cortegana și David Ornstein. Marele plus este că Florentino Perez l-ar vrea ca antrenor, aspect care îl face pe Mourinho favorit pentru o revenire pe ”Bernabeu”.