Încep negocierile! El e alesul lui Florentino Perez pentru postul de antrenor la Real Madrid

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid pregătește o adevărată reconstrucție în vară, după un nou sezon fără trofeu.

TAGS:
antrenor real madridReal MadridJose MourinhoFlorentino Perez
Din articol

Eliminată din UEFA Champions League de Bayern Munchen (1-2, 3-4) și cu titlul aproape pierdut în fața rivalei Barcelona, Real Madrid pregătește mai multe mișcări de trupe. Câțiva jucători ar urma să plece în vară, iar antrenorul Alvaro Arbeloa (43 de ani), ”instalat” ca interimar, nu va rămâne și în sezonul următor.

Florentino Perez (79 de ani), președintele și omul care decide totul la Real Madrid, l-a vrut la echipa sa pe Jurgen Klopp, dar s-a reorientat după ce s-a lovit de refuzul acestuia. Germanul este, în prezent, director sportiv la nivel global pentru toate echipele patronate de gigantul austriac Red Bull, unde câștigă o sumă uriașă.

Florentino Perez s-a decis: îl vrea pe Mourinho la Real Madrid!

Jose Mourinho (63 de ani) a devenit soluția ideală în viziunea lui Florentino Perez pentru sezonul următor. Pentru ”The Special One”, aceasta ar fi o revenire după 13 ani, după ”mandatul” din perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului.

Doar că portughezul nu beneficiază de sprijin total din partea conducerii, așa cum anunță jurnaliștii Mario Cortegana și David Ornstein. Marele plus este că Florentino Perez l-ar vrea ca antrenor, aspect care îl face pe Mourinho favorit pentru o revenire pe ”Bernabeu”.

În prezent, Mourinho este antrenor la Benfica și este foarte aproape de a încheia sezonul neînvins. Cu toate acestea, echipa de pe ”Da Luz” este pe locul doi, la șapte puncte distanță de rivala FC Porto, cu trei etape înainte de final.

Potrivit sursei citate anterior, Mourinho ar avea o clauză de reziliere de trei milioane de euro în contractul său cu Benfica. Cel mai probabil, în cazul în care Real Madrid va decide să-l readucă pe ”Bernabeu”, factorul financiar nu va reprezenta o problemă.

În ultimele ore au existat mai multe runde de negocieri între Perez și celebrul Jorge Mendes, impresarul lui Mourinho, iar ”The Special One” ar fi gata să se întoarcă la Real Madrid dacă șefii clubului se vor decide să-l readucă.

Și Newcastle îl vrea pe Mourinho

Pe lângă Real Madrid, Mourinho este asociat și cu un club din Premier League. În jurul clubului Newcastle planează dezamăgirea după acest sezon în care ”coțofenele” vor rata prezența în Europa, în ciuda bugetului generos pe care l-au avut la dispoziție, iar portughezul ar fi pe lista conducerii pentru sezonul următor.

Jose Mourinho a câștigat cu Real Madrid un campionat în Spania, o Cupă a Regelui și o Supercupă a Spaniei.

De-a lungul carieri, „The Specia One” le-a mai antrenat pe Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, AS Roma și Fenerbahce.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!