Un sportiv român e prieten la cataramă cu starul Kimi Antonelli: "Mi-a dat cel mai bun sfat al carierei"

David Cosma Cristofor și Kimi Antonelli au fost colegi la o echipă de karting, înainte ca italianul să ajungă în vizorul echipei Mercedes AMG. Puștiul român spune că actualul lider al clasamentului din Formula 1 l-a ajutat mult la început de carieră:

"Cel mai bun sfat din carieră l-am primit de la Kimi (n.r Kimi Antonelli), prietenul meu. Mi-a spus să mă concentrez și să nu mă dau bătut, orice s-ar întâmpla. Kimi este o persoană foarte deschisă, e prietenos cu toată lumea. Ne știm de când mergeam împreună la karting.

Am făcut teste prima dată cu echipa lui, am stat foarte mult să analizăm date. El mi-a arătat prima dată ce înseamnă o mașină de Formula 4, care sunt componentele. De atunci avem o conexiune mai apropiată", a spus David Cosma Cristofor, la Poveștile Sport.ro.

Kimi Antonelli conduce la zi în clasamentul piloților din Formula 1, cu 72 de puncte. Pilotul italian se află la al doilea sezon în Formula 1, la bordul unui monopost Mercedes AMG. El l-a înlocuit pe Lewis Hamilton după ce legendarul pilot a plecat la Ferrari.