VIDEO EXCLUSIV Un sportiv român e prieten la cataramă cu starul Kimi Antonelli: "Mi-a dat cel mai bun sfat al carierei"

Un sportiv român e prieten la cataramă cu starul Kimi Antonelli: &quot;Mi-a dat cel mai bun sfat al carierei&quot; F 1 George Russell și Andrea Kimi Antonelli / Foto IMAGO
Pilotul român David Cosma Cristofor (17 ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Un sportiv român e prieten la cataramă cu starul Kimi Antonelli: "Mi-a dat cel mai bun sfat al carierei"

David Cosma Cristofor și Kimi Antonelli au fost colegi la o echipă de karting, înainte ca italianul să ajungă în vizorul echipei Mercedes AMG. Puștiul român spune că actualul lider al clasamentului din Formula 1 l-a ajutat mult la început de carieră:

"Cel mai bun sfat din carieră l-am primit de la Kimi (n.r Kimi Antonelli), prietenul meu. Mi-a spus să mă concentrez și să nu mă dau bătut, orice s-ar întâmpla. Kimi este o persoană foarte deschisă, e prietenos cu toată lumea. Ne știm de când mergeam împreună la karting.

Am făcut teste prima dată cu echipa lui, am stat foarte mult să analizăm date. El mi-a arătat prima dată ce înseamnă o mașină de Formula 4, care sunt componentele. De atunci avem o conexiune mai apropiată", a spus David Cosma Cristofor, la Poveștile Sport.ro.

Kimi Antonelli conduce la zi în clasamentul piloților din Formula 1, cu 72 de puncte. Pilotul italian se află la al doilea sezon în Formula 1, la bordul unui monopost Mercedes AMG. El l-a înlocuit pe Lewis Hamilton după ce legendarul pilot a plecat la Ferrari.

Cine este David Cosma Cristofor

David Cosma Cristofor este pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

Puștiul născut în București a semnat pentru a doua oară un contract cu echipa Prema, care de aproape 40 de ani, a livrat peste 20 de piloți în Formula 1. E singurul român care a fost acceptat de italieni la ei în echipă.

Ultimul produs "de marcă" al italienilor de la Prema este actualul lider mondial Kimi Antonelli, care este și prieten foarte bun cu David. De altfel, performanțele celor doi din karting sunt relativ similare. David nu e singurul membru al familiei care a excelat în karting. Fratele mai mic, Bogdan, a renunțat la o carieră de sportiv la 13 ani când era numărul 1 mondial la categoria lui.

Premierul Ilie Bolojan a explicat ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură trece sau pică. Care sunt scenariile
Gigi Becali și-a ales favorita la titlu: „Sunt campioni”
Atmosferă incredibilă la Sala Polivalentă. Liga Liceelor Playerfy a încheiat în forță Turneul Final București
Gigi Becali a găsit antrenor pentru FCSB: "Dacă nu vine Charalambous, mă supăr și poate îl iau pe el"
Jackpot pentru Cristi Chivu! Sumă uriașă pregătită de șefii lui Inter pentru câștigarea Serie A
Un antrenor din Premier League intră în ecuația Real - Mourinho. Cine e Marco Silva
”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor

MM Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: ”Omul vrea să vină”

Noul antrenor de la FCSB, situație inedită: ”Dacă nu acceptă, să se ducă în altă parte”

Definiția ghinionului: a ratat trei penalty-uri consecutive și când a marcat i s-a anulat golul din cauza unui coechipier

Răzvan Raț: ”Dacă nu ia titlul în acest sezon, o să fie complicat să-l mai câștige”

Mesajul antrenorului lui Florinel Coman la scurt timp după ce Gigi Becali a zis că îl așteaptă la FCSB: „Fără scuze!”



Gigi Becali și-a ales favorita la titlu: „Sunt campioni”
Elias Charalambous e mândru! Unde a fost surprins cipriotul, așteptat la FCSB de Gigi Becali
Jackpot pentru Cristi Chivu! Sumă uriașă pregătită de șefii lui Inter pentru câștigarea Serie A
Atmosferă incredibilă la Sala Polivalentă. Liga Liceelor Playerfy a încheiat în forță Turneul Final București
Groaza din prima vizită făcută în China: experiența horror trăită de Simona Halep, „despicată” la Poveștile Sport.ro
Pariul României pentru Formula 1: "Îl admir foarte mult pe Lewis Hamilton"
Pe urmele lui Antonelli! David Cosma Cristofor, puștiul-minune din Formula 4, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Formula 1 | Reacția lui Kimi Antonelli după ce s-a impus în Marele Premiu al Chinei. Cine e "un pilot incredibil"
Formula 1 | Italianul Antonelli a triumfat în Marele Premiu al Chinei de la Shanghai. Clasamentul cursei
Surpriză mare în Formula 1. Ce pilot ar urma să-l înlocuiască pe Lewis Hamilton la Mercedes
Hamilton vrea ca un pilot de 17 ani să-l înlocuiască la Mercedes: "Ar fi mișcarea corectă"
stirileprotv Premierul Ilie Bolojan a explicat ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură trece sau pică. Care sunt scenariile

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Un șofer de 19 ani, care circula haotic pe A2, urmărit dintr-un elicopter al poliției. Ce au descoperit când l-au oprit

stirileprotv Insula exotică cu ape limpezi și 31°C chiar și iarna, desemnată cea mai bună din lume pentru înot

