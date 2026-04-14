Din 2025, germanul a fost convins de Red Bull să semneze pe un post de ”director sportiv la nivel global” pentru echipele patronate de gigantul austriac. Un post călduț, la care fostul antrenor de la Liverpool nu pare dispus să renunțe, chiar dacă Real Madrid este pe urmele sale.

Jurgen Klopp, salariu uriaș la Red Bull!

Jurgen Klopp reprezintă marele vis al lui Florentino Perez pentru sezonul următor în care, cel mai probabil, ”interimarul” Alvaro Arbeloa va fi înlocuit. Rezultatele sale n-au convins, ținând cont că Realul este la nouă puncte distanță de Barcelona în campionat, iar în UEFA Champions League are șanse bune de a părăsi competiția, după 1-2 în turul din sferturi cu Bayern Munchen.

Dacă vrea neapărat să-l convingă pe german să preia echipa de pe ”Bernabeu”, Florentino Perez trebuie să înainteze o ofertă generoasă, ținând cont de salariul uriaș pe care-l are Klopp la Red Bull. Potrivit beinsports.com, acesta câștigă între 10 și 12 milioane de euro pe an.

Xabi Alonso, antrenorul cu care Real Madrid a început sezonul, avea un salariu de nouă milioane de euro pe sezon, iar Carlo Ancelotti, cel care a obținut performanțe uriașe pe ”Bernabeu”, câștiga 11 milioane de euro pe an. Astfel, Perez va fi nevoit să depășească o barieră importantă dacă vrea să-l aducă pe Klopp la echipă.

De altfel, Jurgen Klopp a fost întrebat recent despre viitorul său, iar răspunsul oferit a fost cât se poate de clar: „Nu intenționez să plec de la Red Bull Group prea curând”.

Jurgen Klopp, nouă ani la Liverpool cu un titlu și un trofeu UEFA Champions League

”Mandatul” lui Klopp la Liverpool a durat nouă ani, timp în care acesta a strâns 489 de meciuri, reușind să câștige toate trofeele puse în joc cu gruparea de pe Anfield.

Jurgen Klopp este unul dintre cei mai titrați antrenori ai generației sale. A pregătit echipe precum Mainz, Borussia Dortmund și Liverpool, având un palmares impresionant. În carieră, a câștigat 13 trofee, printre care UEFA Champions League (2019, cu Liverpool), titlul Premier League (2020, cu Liverpool) și două titluri de campion în Bundesliga (2011, 2012, cu Dortmund).