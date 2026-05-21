Chiar dacă mai are contract cu Chelsea până pe 30.06.2032, Enzo Fernandez este dorit de mai multe echipe cu pretenții din Europa.

Transferul cerut de Enzo Fernandez la Chelsea

Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester City și PSG se numără printre echipele interesate de serviciile vicecăpitanului londonezilor.

Cota sa de piață este de 90 de milioane de euro, o sumă tangibilă pentru grupările enumerate anterior. Prin urmare, Chelsea poartă negocieri cu Enzo Fernandez pentru a-l convinge să rămână și din sezonul următor.

În timpul discuțiilor, Enzo Fernandez le-a solicitat șefilor lui Chelsea să forțeze transferul stoperului Cristian Romero (28 de ani), conaționalul său argentinian, de la Tottenham.

Radu Drăgușin, beneficiarul indirect al unei potențiale mutări

Cerința lui Fernandez a fost dezvăluită de publicația Si Phillips, specializată în știri despre Chelsea, și citată de portalul Transfer News Live.

Cristian Romero, căpitanul lui Tottenham, este cotat de Transfermarkt la 50.000.000 de euro. O potențială retrogradare a lui Spurs i-ar face misiunea lui Chelsea mai ușoară.

O eventuală plecare a lui Cristian Romero i-ar crește șansele lui Radu Drăgușin de a prinde mai multe minute la Tottenham. Fundașul român a jucat doar opt minute în ultimele șapte meciuri din Premier League. A intrat pe final în Wolves - Spurs 0-1.