Întăriri pentru Koeman! Două staruri au revenit la antrenamentele Barcelonei 

În acest sezon, Barcelona se află într-o situația dificilă. La primul an competițional fără Lionel Messi (34 ani), catalanii ocupă locul 9 în campionat după șapte etape, cu 12 puncte acumulate, și au bifat două înfrângeri consecutive în grupele Champions Leaguea, 0-3 cu Bayern Munich și Benfica.

Cu toate acestea, Joan Laporta a decis să meragă în continuare pe mâna lui Ronal Koeman. Iar antrenorul neerlandezul, după atâtea vești proaste, are în sfârșit un motiv de încântare. Kun Aguero (33 ani) și Ousmane Dembele (24 ani) s-au refăcut după problemele medicale și și-au reluat antrenamentele cu echipa.

????Welcome back @Dembouz & @aguerosergiokun!

Both started training for part of the session with the rest of the squad today ???? pic.twitter.com/JHbiwmzSkJ