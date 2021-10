Barcelona face orice pentru a-și păstra ”perla”! Clauză de reziliere imensă pregătită pentru noul star de pe Camp Nou

Gavi a debutat la 17 ani pentru prima reprezentativă a naționalei Spaniei și a devenit cel mai tânăr debutant din istoria ibericilor.

Barcelona lucrează acum pentru a-i prelungi actualul contract, scadent în 2023. Șefii catalani poartă discuții pentru o nouă înțelegere, valabilă până în 2026 și cu o clauză de reziliere imensă, de 500 de milioane de euro, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

